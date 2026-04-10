Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

De blessure van Simon Mignolet gooit de plannen bij Club Brugge stevig door elkaar. De ervaren doelman liep een hamstringblessure op en dreigt enkele weken buiten strijd te zijn.

Daardoor komt Nordin Jackers opnieuw in beeld als eerste doelman. Hij zal de komende weken het doel verdedigen in de cruciale fase van de play-offs. Met wedstrijden tegen onder meer Sint-Truiden en Union SG wacht hem meteen een stevige opdracht.

Voor Jackers is het niet de eerste keer dat hij moet inspringen. In eerdere play-offs bewees hij al zijn waarde met sterke prestaties, maar dit seizoen toonde hij ook een minder stabiel niveau. Fouten in topwedstrijden deden twijfels rijzen over zijn rol als toekomstige nummer één.

Vertrekt ook Nordin Jackers bij Club Brugge?

Die twijfel weegt extra zwaar met het oog op komende zomer. Mignolet hangt zijn handschoenen aan de haak, maar Club Brugge lijkt niet volledig overtuigd om Jackers definitief door te schuiven als eerste doelman. Intern wordt er al gekeken naar een nieuwe nummer één.

Dat plaatst Jackers voor een belangrijk dilemma. Als Club effectief een nieuwe doelman aantrekt, dreigt hij opnieuw in de schaduw te verdwijnen. En net dat scenario wil de ambitieuze keeper vermijden, want hij wil vooral minuten maken en zich tonen.


Hij kan straks ook vertrekken als Club hem het signaal geeft dat hij tweede doelman zal blijven. Kunnen sterke prestaties terwijl Mignolet out is de club nog van gedachten doen veranderen? Het lijkt er niet op dat het nog zal gebeuren.

Volg STVV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (11/04).

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

