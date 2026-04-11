Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Herinnert u zich Owen Otasowie nog? In 2021 betaalde Club Brugge 4 miljoen euro voor die veelbelovende middenvelder. Maar de Amerikaan verliet Club in 2023 en zette zijn carrière daarna on hold.

Owen Otasowie (25) kwam in augustus 2021 aan bij Club Brugge, en zijn transfer leek toen een mooie slag van blauw-zwart. De Amerikaanse middenvelder kwam over van Wolverhampton, waar men in zijn potentieel geloofde en hem zelfs een nieuw contract had aangeboden, al had Otasowie dat toen geweigerd.

Maar nadat hij ervoor koos om voor 4 miljoen euro naar Brugge te trekken, verdween de Amerikaan haast volledig van de radar. Letterlijk zelfs: naast enkele blessures miste Otasowie ook heel wat trainingen en werd hij uiteindelijk uit de Brugse kern gezet. Voor Club Brugge speelde hij uiteindelijk amper 2 wedstrijden, en nog eens 4 voor Club NXT.

Owen Otasowie zou gestopt zijn met voetballen

In juli 2023 werd Owen Otasowie vrijgegeven, en sindsdien vond hij geen nieuwe club meer. Maar wat doet hij nu? Blijkbaar… geen voetbal meer. Supporters van Wolverhampton en Club Brugge zouden hem namelijk hebben teruggevonden op sociale media, waar Otasowie erg vreemde video’s post die gelinkt zijn aan modellenwerk. Naar verluidt lanceerde hij enkele jaren geleden ook zijn eigen kledingmerk.

🎥 | Former Wolverhampton midfielder Owen Otasowie (25) on TikTok pic.twitter.com/CECcpE4N6J — Banter FC (@FCBanter_) April 9, 2026

📲 | Former Wolves and USMNT midfielder Owen Otasowie on TikTok pic.twitter.com/yViIclxta5 — Banter FC (@FCBanter_) April 10, 2026

Otasowie zou volgens informatie van Express and Star blijkbaar beslist hebben om een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten. Sommige video’s op zijn Instagram- en TikTok-accounts, en ook bepaalde uitwisselingen met supporters, wekken bovendien de indruk dat de ex-Bruggeling mentaal niet helemaal goed in zijn vel zit.

Owen Otasowie, die één keer uitkwam voor de Verenigde Staten, had binnen enkele maanden nochtans een van de dragende spelers van de Amerikaanse selectie kunnen zijn. Maar het lijkt er sterk op dat zijn laatste profwedstrijd die van 17 september 2022 tegen SK Beveren zal blijven.