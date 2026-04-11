Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Christos Tzolis blijft op het veld uitblinken bij Club Brugge, maar naast het veld groeit de irritatie. Na zijn sterke prestatie tegen Anderlecht kwam er nu ook opvallend harde kritiek van Johan Boskamp.

Club Brugge won afgelopen weekend met 4-2 van Anderlecht na een opvallende pot voetbal. Blauw-zwart speelde de eerste helft geweldig goed, maar liet het na de rust volledig afweten.

Christos Tzolis was alweer bijzonder belangrijk voor zijn ploeg met een doelpunt en twee assist. Toch verscheen hij na afloop niet bij de pers om een praatje te slaan. Hij zou nog steeds niet met de pers praten omdat hij de Gouden Schoen niet won.

Johan Boskamp haalt bijzonder hard uit naar Christos Tzolis

"Dan laat je jezelf toch kennen als een klein mannetje", vindt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "En dat gebaartje naar Sardella (blaast)." De Nederlander ziet dat Tzolis steeds meer streken begin te verkopen.

"Als speler van Anderlecht wil je die gast dan toch gewoon een pegel geven", gaat Boskamp verder. "Maar zelfs dat deden ze niet. Ach, die Tzolis. Het zal wel een goeie voetballer zijn, maar ik vind het toch vooral een verschrikkelijke lul."

Dit seizoen zit de Griekse spelmaker al aan 15 doelpunten en 21 assists op 45 wedstrijden. Met zijn cijfers blijft Tzolis sportief onmisbaar voor Club Brugge, maar naast het veld roept zijn houding duidelijk steeds meer ergernis op.