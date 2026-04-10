Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge zal dus zonder Mignolet de verplaatsing naar diens ex-ploeg maken. Ivan Leko rekent op Stayen mogelijk wel weer op Mamadou Diakhon.

Deze week kwam Club Brugge met het slechte nieuws naar buiten dat Simon Mignolet meerdere weken buiten strijd is. Het moet nog maar blijken of hij op tijd weer fit geraakt om nog enkele wedstrijden te spelen voor hij op pensioen gaat. In elk geval neemt Nordin Jackers zondag plaats onder de lat en Dani van den Heuvel in principe op de bank.

In elk geval zit Van den Heuvel, net als de 20-jarige Axl De Corte, tot de 20-koppige selectie van Club Brugge voor de topper tegen STVV. Er zijn voorts nog enkele andere jonge spelers die mogen hopen op een plekje in de dug-out, zoals Cisse Sandra en Jorne Spileers. Die laatste kan er dus mogelijk weer bij zijn na de match tegen RSCA te missen.

Diakhon is genezen

Spileers twijfelt stilaan aan zijn toekomst bij Club Brugge, maar blijft een waardig alternatief om achteraan te posteren. De grote meevaller voor Ivan Leko is dat hij ook Mamadou Diakhon weer in de selectie kan opnemen. Net als Spileers blonk Diakhon op de vorige speeldag uit in afwezigheid. Een ziekte zou aan de basis gelegen hebben.

De Franse winger is nu alvast voldoende genezen om een van de namen te zijn die Leko in de kern voor de wedstrijd van dit weekend opneemt. Hij kan zo terug voor wat meer concurrentie op de flanken zorgen. De keuzes van Leko zorgen ervoor dat er geen plek is in de kern voor Nilsson, Osuji en Campbell tegen Sint-Truiden.

Club Brugge op zoek naar constant niveau

In het geval van Campbell is dat enigszins opvallend omdat hij tegen Anderlecht nog mocht invallen. Nu is Diakhon dus echter weer beschikbaar. Het is in elk geval afwachten welk niveau Club zaterdag haalt, na een zinderende eerste en veel mindere tweede helft tegen Anderlecht.

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie

'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

🎥 20 goals (inclusief gek eigen doelpunt) in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

