Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge zal dus zonder Mignolet de verplaatsing naar diens ex-ploeg maken. Ivan Leko rekent op Stayen mogelijk wel weer op Mamadou Diakhon.

Deze week kwam Club Brugge met het slechte nieuws naar buiten dat Simon Mignolet meerdere weken buiten strijd is. Het moet nog maar blijken of hij op tijd weer fit geraakt om nog enkele wedstrijden te spelen voor hij op pensioen gaat. In elk geval neemt Nordin Jackers zondag plaats onder de lat en Dani van den Heuvel in principe op de bank.

In elk geval zit Van den Heuvel, net als de 20-jarige Axl De Corte, tot de 20-koppige selectie van Club Brugge voor de topper tegen STVV. Er zijn voorts nog enkele andere jonge spelers die mogen hopen op een plekje in de dug-out, zoals Cisse Sandra en Jorne Spileers. Die laatste kan er dus mogelijk weer bij zijn na de match tegen RSCA te missen.

Diakhon is genezen

Spileers twijfelt stilaan aan zijn toekomst bij Club Brugge, maar blijft een waardig alternatief om achteraan te posteren. De grote meevaller voor Ivan Leko is dat hij ook Mamadou Diakhon weer in de selectie kan opnemen. Net als Spileers blonk Diakhon op de vorige speeldag uit in afwezigheid. Een ziekte zou aan de basis gelegen hebben.

De Franse winger is nu alvast voldoende genezen om een van de namen te zijn die Leko in de kern voor de wedstrijd van dit weekend opneemt. Hij kan zo terug voor wat meer concurrentie op de flanken zorgen. De keuzes van Leko zorgen ervoor dat er geen plek is in de kern voor Nilsson, Osuji en Campbell tegen Sint-Truiden.

Club Brugge op zoek naar constant niveau

In het geval van Campbell is dat enigszins opvallend omdat hij tegen Anderlecht nog mocht invallen. Nu is Diakhon dus echter weer beschikbaar. Het is in elk geval afwachten welk niveau Club zaterdag haalt, na een zinderende eerste en veel mindere tweede helft tegen Anderlecht.