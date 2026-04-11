STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

Wouter Vrancken beleeft een sterk seizoen met STVV, maar toch is zijn toekomst nog niet uitgeklaard. De trainer zette voorlopig geen handtekening onder een nieuw contract en had eerder al buitenlandse interesse.

Wouter Vrancken beleeft met STVV een prachtig seizoen. De Kanaries doen het goed en strijden in de Champions' Play-offs mee voor een Europees ticket. Momenteel staan ze op de derde plaats.

Als ze Europees voetbal spelen volgend seizoen, is het nog niet zeker of ook Vrancken daarvan zal meegenieten als trainer. Zijn contract loopt ten einde terwijl STVV al een voorstel indiende.

Maar voorlopig houdt Vrancken al zijn opties open, hij zet nog nergens een kribbel. Het zou immers kunnen zijn dat de Truienaar beslist om voor een avontuur in het buitenland te kiezen.

Vrancken liet Frans avontuur bewust links liggen voor STVV

Volgens Het Laatste Nieuws kreeg de Belgische coach die kans al eerder op het seizoen. Het Franse Saint-Étienne zou namelijk hebben aangeklopt bij Vrancken om te informeren.

De Ligue 2-club wil enorm graag promoveren en dacht in de winter dus aan Vrancken als redder. Maar hij legde het aanbod naast zich neer om het fantastische seizoen met STVV te kunnen afmaken.