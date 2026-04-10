Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Simon Mignolet zal er de komende weken niet bij zijn voor Club Brugge. Terwijl blauw-zwart hoopt dat Nordin Jackers in topvorm zal zijn, wordt er natuurlijk ook meteen gevreesd voor een absoluut doemscenario waarbij Big Si niet meer in actie zou kunnen komen. Wat zegt Ivan Leko?

Nog niet zolang geleden maakte Simon Mignolet bekend dat hij er na de play-offs mee zou ophouden als doelman en aan de slag zou gaan bij de Belgische voetbalbond. Deze week sloeg het noodlot echter mogelijk toe.

Simon Mignolet out met hamstringblessure

Club Brugge maakte namelijk bekend dat Mignolet opnieuw sukkelt met een hamstringblessure. Daardoor zou hij mogelijk enkele belangrijke weken moeten missen bij Club Brugge. Of misschien zelfs de rest van het seizoen?

Vader Stefaan Mignolet liet zich eerder al uit over de blessure en nu heeft ook Ivan Leko gesproken op zijn persconferentie in aanloop naar het duel op bezoek bij STVV. Met dé vraag natuurlijk: zien we Mignolet nog terug op het veld?

Zien we Simon Mignolet nog terug op het veld voor Club Brugge?

“We verliezen een belangrijke speler, maar ook een mentor in de kleedkamer", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Een mens vraagt zich af waarom hem dit nu weer moet overkomen. Maar we kunnen niets anders dan het accepteren."

"Of hij dit seizoen nog terugkeert op het veld? Dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik hoop alvast dat hij ons nog een aantal matchen kan helpen tijdens de play-offs", aldus Leko. Tot dan rekent hij op Nordin Jackers, die in topvorm zal moeten zijn om blauw-zwart aan de titel te helpen.

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

