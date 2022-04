Lemajic eindelijk eens de held: Gent zet scheve situatie in Charleroi met dol kwartier helemaal recht

In play-off 2 had Genk door te winnen van KV Mechelen druk gezet op Charleroi, dat zo in eigen huis ook moest winnen van Gent om nog kans te maken op Europees voetbal. Voor de Buffalo's moet dan weer niets meer.

Charleroi wilde in eigen huis graag winnen, maar moest dat wel onder meer zonder Bayo doen - hij staat nog op de loonlijst van moederclub Gent en mag daardoor niet meespelen tegen de Buffalo's. Ilaimaharitra heeft dan weer een knieblessure, waardoor Heymans en Badji een basisplek kregen.

VAR-momentjes

Bij de bezoekers geen Hein Vanhaezebrouck in het Stade du Pays, want hij is geschorst na zijn rode kaart tegen KRC Genk. Ook Vadis Ojdijda was geelgeschorst, maar er waren nog meer wissels. Torunarigha en Hanche-Olsen waren out, Bezus zat op de bank - Tissoudali werd wel gerecupereerd.

© photonews

© photonews

In een tergend traag evoluerende eerste helft waren er kansjes aan beide kanten, maar niemand leek echt aanspraak te maken op een doelpunt - al waren de Zebra's lichtjes de betere ploeg. Vlak voor de koffie kwam de voorsprong er toch: op aangeven van de VAR ging de bal bij een corner op de stip en zo kon Zorgane voor 1-0 zorgen.

Na de pauze kwamen de bezoekers snediger uit de kleedkamer en dat zou in een dol kwartier voor een totale ommekeer zorgen. Met Darko Lemajic in een glansrol, want hij verdubbelde zijn doelpuntenarsenaal voor Gent.

Lemajic de held

Eerst maakte hij de gelijkmaker, nadat hij perfect in het straatje werd gestuurd door Godeau. En wat later kon hij ook de 1-2 maken, al was er rond dat doelpunt heel veel te doen en ook de VAR moest lang kijken of de flipperkastgoal telde.

© photonews

© photonews

Enkele minuten later kon Sven Kums met een knap aangesneden vrije trap de wedstrijd helemaal monddood maken. Ngadeu claimde de goal, maar of hij er echt aankwam? Moeilijk te zeggen op het eerste zicht.

De overwinning van Gent kwam niet meer in het gedrang, waardoor ze opnieuw op kop gaan in play-off 2. De komende weken volgt een dubbel duel met KV Mechelen om die positie in de stand vast te houden. Ook voor Antwerp of Anderlecht kan dat van belang zijn.