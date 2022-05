Verrassende man van de match is eerlijk: "Ik wist dat ik penalty ging tegenkrijgen, ook al was bal tien meter verder"

Wie had dat nog verwacht? Darko Lemajic is man van de match van een wedstrijd van de Buffalo's. Al had het ook anders kunnen lopen, beseft ook de spits.

"De eerste helft liep het niet zo goed en veroorzaakte ik een strafschop", gaf Darko Lemajic achteraf ruiterlijk toe. Mooie comeback "Ik wist dat er een VAR was en ik wist dat we een strafschop gingen tegenkrijgen, ook al gebeurde het tien meter verder." "In de tweede helft hebben we het als een team heel goed aangepakt en hebben we een mooie comeback gemaakt."