"Ware gelaat van Gent laten zien" en "Geen doel meer? Willen elke match winnen"

De timing van de bekerfinale is en blijft een beetje een probleem met oog op de play-offs. Gent heeft eigenlijk niets meer om voor te spelen in play-off 2, maar ...

De Buffalo's hebben al een prima Europees ticket te strikken dankzij de gewonnen Beker van België, vanuit play-off 2 kunnen ze niet meer beter doen.

En dus spelen ze eigenlijk zes wedstrijden zonder inzet, al was daar op bezoek bij Charleroi eigenlijk weinig van te merken.

Ware gelaat

"We hebben het ware gelaat van AA Gent laten zien", aldus Julien De Sart. "Het is niet zo dat we na de bekerwinst geen doel meer hebben."

"Wij spelen elke wedstrijd om te winnen. Na de teleurstelling van vorige week tegen Genk willen we nu al onze resterende wedstrijden winnen."