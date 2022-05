Peter Balette neemt honneurs waar: "Hein had het niet over arbitrage, geen woord" en "Maakte duidelijk analyse, zo kennen we hem"

Peter Balette mocht/moest de honneurs waarnemen namens AA Gent op bezoek bij Charleroi, want Hein Vanhaezebrouck was geschorst.

"Ja, ik heb Hein Vanhaezebrouck al gehoord", was Balette duidelijk na de overwinning op bezoek bij Charleroi.

Analyse

"Hij was duidelijk in zijn analyse, zo kennen we hem. Hij heeft de match heel goed voorbereid, dat hebben we gezien."

"Over de arbitrage had hij niets te zeggen. Neen, geen woord, eerlijk waar", aldus nog Balette in zijn praatje na de 1-3.