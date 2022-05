"Dat supporters boos zijn is beetje onterecht, we hebben niet budgetten van Anderlecht, Club en Gent"

Het was een opvallend beeld na de thuisnederlaag van Charleroi tegen AA Gent: de fans waren erg teleurgesteld. "Dat is onterecht."

De supporters waren erg boos en vroegen zelfs om het ontslag van Mehdi Bayat bij hun club. Al gingen de spelers daar niet echt mee akkoord.

Realistisch

"Dat de supporters boos zijn, vind ik een beetje onterecht, want we zijn zesde geëindigd in de reguliere competitie", aldus Daan Heymans in een reactie na de 1-3 nederlaag tegen AA Gent.

"We hebben niet de budgetten van ploegen als Club, Anderlecht en Gent. We moeten dus een beetje realistisch zijn. Zowel vorige week als vandaag speelden we goed, maar matchen worden beslist op details en die zaten niet in ons voordeel. We hebben nog vier matchen om dat te keren."