45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



45



Doelpunt van Rob Schoofs (Penalty)

Leysen duikt naar zijn linkerhoek maar Schoofs trapt de elfmeter rechtdoor binnen: 0-1 voor KV Mechelen op slag van rust.



45



Penalty voor KV Mechelen

Handspel van Osifo op een voorzet van Belghali! De Cremer wijst naar de stip: penalty voor KVM.



42

De jongste minuten is het dan weer warm geweest in het Mechelse strafschopgebied, maar de 0-0 staat nog op het bord met de rust in zicht. Het is tot nu toe een eerste helft geweest zonder al te veel grote kansen.



38

Gele kaart voor Siebe Schrijvers





36

Leysen pakt een vrije trap van Schoofs klemvast. Geen enkel probleem voor de OHL-doelman.



33

Redding De Wolf

Banzuzi trekt zich op gang en gaat buitenom. De middenvelder besluit vervolgens van in de rechthoek op De Wolf.



29

KV Mechelen is het nu wat aan het overnemen. OHL kwam al eens een keertje goed weg na een individuele fout.



25

Goede infiltratie van Belghali. Zijn voorzetschot is net te hard, Storm kan er aan de tweede paal net niet bij.



22

Gele kaart voor Birger Verstraete





21

De fase van daarnet toont aan dat je niet de hele tijd overwicht moet hebben om gevaarlijk te zijn. Vooral de wingbacks van KV Mechelen hebben wel aardig wat ruimte in deze partij.



17

Bijna owngoal OHL

Bij een poging een voorzet te onderscheppen trapt Schrijvers de bal tegen de lat van zijn eigen doel!



16

OHL heeft iets vaker de bal. Het wordt uitkijken of dat ook vertaald kan worden in de score.



12

Lauberbach dwingt Leysen tot een redding met een kopbal, maar begaat ook een overtreding op zijn verdediger. Aan de overkant heeft de KVM-defensie alle moeite van de wereld om Ikwuemesi af te houden.



9

Meteen het antwoord van OHL: Verlinden met een gestifte plaatsbal, maar zijn poging waait naast.



9

De voorzet van Marsa bereikt de vrijlopende Schoofs aan tweede paal. De aanvoerder van KVM duwt in één tijd over.



8

Het is langs beide zijden opletten voor te makkelijk balverlies of ondoortastende tussenkomsten. Zeker bij Mechelen zijn de hiervoor op hun hoede, want in Westerlo kwam dat te vaak voor.



4

Al een amusant momentje in Leuven: een hoekschopvlag moet hersteld worden maar dat lukt voorlopig niet. Typisch iets voor in de Europe Play-offs, zullen we maar zeggen.



1

De bal rolt aan Den Dreef.



1

OH Leuven - KV Mechelen: 0-0





18:10

Welkom vanuit het King Power @Den Dreef Stadium. Blij dat jullie samen met ons deze match via dit live-verslag volgen. Ook bij Charleroi zullen ze met interesse toekijken, want OHL kan voorlopig langszij komen in de Europe Play-offs. Bij KV Mechelen zullen ze dat vermoedelijk niet zomaar laten gebeuren. Hieronder kunt u al een blik werpen op de opstellingen. Het is nu enkel nog aftellen tot het eerste fluitsignaal. Een fijne match gewenst aan allen!



OH Leuven: Roggerio Nyakossi - Tobe Leysen - Birger Verstraete - Ezechiel Banzuzi - Thibaud Verlinden - Siebe Schrijvers - Youssef Maziz - Federico Ricca - Chukwubuikem Ikwuemesi - Manuel Osifo - Thibault Vlietinck

Bank: Lequincio Zeefuik - Takuma Ominami - Maxence Andre Prévôt - William Balikwisha - Stefan Mitrovic - Óscar Gil Regaño - Ewoud Pletinckx - Wouter George - Hasan Kurucay - Christ Souanga



KV Mechelen: Ortwin De Wolf - Jose Marsa - Toon Raemaekers - Nikola Storm - Rob Schoofs - Rafik Belghali - Kerim Mrabti - Lion Lauberbach - Stephen Welsh - Bas van den Eynden - Fredrik Hammar

Bank: Geoffrey Hairemans - Mory Konaté - Petter Nosakhare Dahl - Benito Raman - Nacho Miras - Bilal Bafdili - Elton Yeboah - Bill Antonio - Patrick Pflücke