LIVE Cercle Brugge-STVV: Allebei aan derde coach toe, maar wie zet grote stap richting behoud?

Cercle Brugge ontvangt in het Jan Breydelstadion STVV voor sleutelwedstrijd in de Relegation Play-offs. Wie zet een grote stap richting het behoud?

Twee weken na de nederlaag op het veld van STVV ontvangt Cercle Brugge de Kanaries in het Jan Breydelstadion. Opnieuw verliezen is voor Cerle Brugge uit den boze, want dan ziet het STVV een bijna onoverbrugbare kloof slaan.

Cruciale wedstrijd in de degradatiestrijd

STVV staat in de leiding in de Relegation Play-offs, met één puntje voorsprong op Cercle Brugge. Als de Kanaries de volle buit pakken, worden dat vier punten. Met daarna nog zes punten te verdienen zou STVV een grote stap zetten richting het behoud.

In december verloor Cercle Brugge nog met het kleinste verschil in de beker van STVV, in september eindigde het onderlinge duel op 1-1. Bij de Vereniging beseffen ze dat ze de drie punten nu wel moeten thuishouden.

"Iedereen beseft nu dat het van moeten is. Het is nu erop of eronder. We staan voor de twee belangrijkste matchen van het seizoen", zegt verdediger Christiaan Ravych bij Het Nieuwsblad.

Derde coach bij Cercle en STVV

Opvallend is dat Jimmy De Wulf en Wouter Vrancken de derde coach van het seizoen zijn bij Cercle Brugge en STVV. De Vereniging stuurde Miron Muslic en Ferdinand Feldhofer de laan uit, STVV nam al afscheid van Christian Lattanzio en Felice Mazzu.