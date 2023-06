Uitvallen De Bruyne speelt Citizens geen parten: Manchester City wint eerste Champions League ooit, treble is een feit

Het vroege uitvallen van Kevin De Bruyne heeft Manchester City geen parten gespeeld. Na een bloedstollende finale, met onder andere een reuzekans voor Romelu Lukaku, trekken de Citizens aan het langste eind. Moeizaam verliep het zeker, maar de treble is een feit voor City.

De eerste helft had niet bijzonder veel om het lijf. Na 27 minuten is daar een eerste keer Erling Haaland, die goed in het straatje gestuurd wordt door Kevin De Bruyne. De Noorse spits kan zijn schot echter niet genoeg kruisen, en schiet hard maar pal op doelman Onana.

Maar iets later slaat het noodlot toe. Na 27 minuten trapt Kevin De Bruyne een voorzet richting Erling Haaland, maar de Belg lijkt zich daarbij geblesseerd te hebben. Een minuut later levert hij een geforceerd schot af in de handen van doelman Onana, en na een spurt terug weten we allemaal hoelaat het is: De Bruyne gaat op de grasmat zitten.

Nog even probeerde hij, maar in minuut 35 moet onze landgenoot de strijd staken. Getroost door ploeggenoot Erling Haaland verlaat hij het veld, en wordt hij vervangen door Phil Foden.

Druk Inter

Het begin van de tweede helft is voor Inter. De Nerazzurri zetten een korte periode hoog druk op de helft van City en na een klein uur lijkt dat beloond te worden... Na een misverstand tussen Ederson en Akanji duikt Lautaro Martinez in de rug van de verdediging en snoept hij het leer weg.

De Argentijn lijkt de pas ingevallen Romelu Lukaku aan te spelen en Inter zo op voorsprong te brengen, maar El Toro gaat onbegrijpelijk zijn eigen kans en stuit op een goed uitgekomen Ederson. Lukaku kan het niet geloven. Pep Guardiola kan het niet geloven. Dit was dé kans op de 1-0.

Pep couldn’t believe his eyes. 😅 pic.twitter.com/hHuktRDU1x — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 10, 2023

Na een dik half uur laat Inter de druk zakken en kruipt het terug in zijn egelstelling. Dat doet het teveel en betaalt het cash. Na 67 minuten wordt Bernardo Silva op rechts weggestuurd en via een licht afgeweken voorzet komt de afvallende bal in de voeten van Rodri. Die houdt het hoofd koel en legt de bal netjes weg in de korte hoek: 1-0 voor City!

🚨🚨| GOAL: RODRI GIVES CITY THE LEAD.



Manchester City 1-0 Inter Milan.



pic.twitter.com/eexaXqf0uQ — CentreGoals. (@centregoals) June 10, 2023

Na een rommelige fase vijf minuten later wint Dumfries op een lange bal het kopbalduel van Grealish. Dimarco is als enige bij de pinken en kopt een lopbal enig mooi over Ederson... op de lat! Lukaku is gevolgd maar gaat onder de bal door. Hier had de Belg veel beter moeten doen, dit was de mogelijkheid op de gelijkmaker.

Maar Inter geeft niet op en blijft pompen. Een lange crosspass bereikt Lukaku op rechts. Hij gaat zijn man goed voorbij maar schiet dan te centraal in de handen van Ederson. Hoe dan ook, de Milanezen lijken allesbehalve dood.

Foden verzuimt het af te maken

Na 77 minuten lijkt daar het moment aangebroken voor de vervanger van Kevin De Bruyne. Na een splijtende pas door het midden kan Foden richting Onana. De actie van de Engelsman is goed, maar de afwerking minder. Hij trapt recht op de Inter-goalie. Hier had de finale in zijn beslissende plooi gelegd kunnen zijn...

Na tien minuten gebikkel lijkt hét moment voor Romelu Lukaku aangebroken. Inter laat de bal goed gaan over links en een overwaaiende voorzet belandt in de voeten van Dimarco. Die zet voor op rechts, Gosens kopt de bal perfect door en helemaal vrijstaand kan Lukaku de gelijkmaker binnenkoppen. Onbegrijpelijk kopt hij de bal veel te centraal, waardoor Ederson nog kan uithalen met een voetreflex. Weer een misser op een cruciaal moment.

3 - For the first time three teams from the same country have lost three finals in major European competitions in the same season. Curse.#ManchesterCityInter #UCLfinal pic.twitter.com/GhZgBfveVS — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 10, 2023

Na een bloedstollend slot gooit Inter nog één laatste bal voor de pot. Met een fantastische reflex ranselt Ederson de kopbal uit zijn doel....

City bibbert en beeft, maar wint voor de allereerste keer in haar geschiedenis de Champions League. De treble is een feit. Na Manchester United is Manchester City de tweede Engelse ploeg die dat kan verwezelijken. Straf!