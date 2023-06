Buitenlandse kranten pakken 'verrader' Romelu Lukaku bijzonder hard

Het werd niet de avond van de Belgen in de finale van de Champions League. Kevin De Bruyne moest geblesseerd afhaken, invaller Romelu Lukaku miste onbegrijpelijk.

Na amper een half uur moest Kevin De Bruyne al geblesseerd naar de kant bij Manchester City. Romelu Lukaku liet zich dan weer opmerken met een heel grote misser in de slotfase van de wedstrijd in Istanboel.

De buitenlandse pers is niet te spreken over Romelu Lukaku. La Gazetta dello Sport kopte overduidelijk: “Lukaku ‘verraadde’ Inter, want net hij was bezig aan een indrukwekkende reeks”, klonk het.

En daar bleef het niet bij. “Zijn missers wegen zwaar door. En doen pijn. Die gemiste kopbal was geen wondersave van Ederson, wel gewoon slechte afwerking. Het doel lag half open. Je zag Lukaku wanhopen. Hij sloeg de handen voor het gezicht. Zijn avond was nu een nachtmerrie.”

Ook in Spanje zagen ze Lukaku als de boosdoener. Marca gaf hem 1 op 10 als beoordeling. “Eerst voorkwam hij dat ploegmaat Dimarco scoorde en in minuut 88 miste hij zelf een enorme kans. Het leek moeilijker om de bal op Ederson te koppen dan in doel. Hij zal nog heel lang aan deze finale denken.”

Ook het Spaanse AZ was hard voor Big Rom. “Hij kon kiezen tussen een goal maken, een goal maken of... een goal maken. De kans waar ze over 50 jaar nog over spreken. De Belgische spits herbeleefde zijn nachtmerrie op het WK opnieuw.”