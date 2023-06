Marc Degryse heeft wat te zeggen over de ongelofelijke misser van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku werd opnieuw de antiheld bij Inter Milan. Hij miste in de slotminuten een ongelofelijke kans op de gelijkmaker.

Het werd niet bepaald de finale van de Champions League die onze twee Rode Duivels ervan verwacht hadden. Kevin De Bruyne moest al snel geblesseerd naar de kant, terwijl Romelu Lukaku opnieuw de antiheld van Inter werd.

Op sociale media en in de kranten houdt niemand zich in om commentaar op Big Rom te geven. Ook Marc Degryse kon in de studio van VTM niet voorbij aan de ongelofelijke misser van onze landgenoot.

“Dit is een enorme kans. Vanop vier meter”, klonk het bij analist Marc Degryse. “Hij moet gewoon een kant kiezen. Hij kopt letterlijk op Ederson. Voor een spits van dat niveau... De goal is zeven meter breed. Dit mag niet gebeuren.”

Want uiteindelijk waren de verwachtingen wel groot. Iedereen zag dat Romelu Lukaku in deze wedstrijd zijn rol kon spelen. Bovendien gunde iedereen het hem ook. “Je wenst hem geluk toe, maar net dat heeft hij niet. Ik heb echt wel met hem te doen.”