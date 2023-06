René Vandereycken verrast over Lukaku: "Die gemiste kans, dat is niet enkel pech"

Geen Champions League voor Romelu Lukaku. Wat nog meer pijn deed was dat Big Rom net voor affluiten de gelijkmaker op de doelman van City kopte.

Romelu Lukaku had, ondanks het feit dat Kevin De Bruyne en co torenhoog favoriet waren, toch op een stunt in de finale van de Champions League gerekend. De ontgoocheling was achteraf gigantisch groot, waardoor hij zelfs niet wou reageren.

Big Rom deed zijn medaille meteen weer nadat hij die gekregen had van zijn nek. “Niet mogen starten, verliezen en zelf de grootste kans missen: dat is heel pijnlijk”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Nochtans leverde Lukaku goed spel tijdens zijn invalbeurt. “Ook nu was Lukaku als invaller heel aanwezig, op dat vlak kan je hem niks verwijten. Maar die gemiste kans, dat is niet enkel pech. Dat is ook een gebrek aan fijn kopspel. Zo’n bal moet je altijd links of rechts van de keeper kunnen plaatsen. Ik heb hem al mooie kopbalgoals zien maken in duels, of als hij boven iemand uittorent. Maar hier moest hij zelfs niet springen, het ging om zuiver technisch koppen, en daar is hij minder goed in.”

Volgens Vandereycken mag Lukaku heel trots zijn op wat hij dit seizoen bereikt heeft met de finale van de Champions League.