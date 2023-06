"Langer dan één dag": Kevin De Bruyne viert na bewogen jaar driedubbel feest

Even dreigde het spook van 2021, maar ditmaal maakte zijn ploeg het wel waar zonder hem! Voor het eerst in haar geschiedenis wint Manchester City de Champions League. Kevin De Bruyne viert feest.

En zelfs driedubbel, want na het behalen van de Champions League is City de tweede Engelse ploeg (na stadsrivaal United) die de felbegeerde treble in de wacht kan slepen. Een bijzonder bewogen jaar voor Kevin De Bruyne, die na de finale aangaf al twee maanden met een blessure te kampen. "Ik heb al twee maanden last aan mijn hamstring. Ik sukkelde er een beetje mee. Nu is mijn hamstring geknapt. Ik kon niet meer verder. Ik heb alles gedaan om klaar te zijn en alles gegeven voor het team, dus het is zeker jammer."

Even dreigde het spook van 2021, toen City de finale verloor van Chelsea na uitvallen van De Bruyne, maar ditmaal hielden de Cityzens wel stand. "Ook zonder mij kon City winnen. Een geweldig gevoel is het. Nu gaan we zeker feesten. Ik denk dat we dit langer dan één dag gaan vieren."

Afwachten of hij de interlands van de Rode Duivels haalt, maar nu is het vooral feesten geblazen. Proficiat, Kevin!

It was just written in the stars ✨🌟 Kevin De Bruyne deserves 🥰🥶👏 this for Manchester City his love for the club is outstanding. Now Foden Haaland and Alvarez need to continue the legacy Cancelo should just come back🥶. I love @Mancity 💕 pic.twitter.com/BCvWC2Ksdw — ❗⚡Bright Mensah Jhunea ⚡🥶❕ (@Bright__Mensah) June 10, 2023

THE GREATEST MIDFIELDER OF THIS GENERATION. KEVIN DE BRUYNE 💙 pic.twitter.com/iI3kw39hpH — GoatedKun💎 (@Aguerooooo260) June 10, 2023