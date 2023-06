Extreem dure misser kent mogelijk nare gevolgen: "Hij houdt van Inter, maar..."

Ai toch! Op de cruciale momenten blijft Romelu Lukaku niet thuisgeven. Een dot van een kans kreeg de Belgische spits op de gelijkmaker in de CL-finale, maar hij kopte veel te centraal. Die bijzonder dure misser zou hem wel eens zuur kunnen opbreken...

Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar Inter-voorzitter Zhang lijkt aan te geven dat het verhaal van Lukaku bij Inter steeds moeilijker wordt. "Hij houdt van Inter, dat is zeker. Maar hij staat onder contract bij Chelsea. We zullen met Chelsea spreken."

Het is dus nog steeds niet duidelijk of Lukaku terugkeert naar Chelsea, of dat de Nerazzurri hem definitief overnemen van de Londenaars. Wel is duidelijk dat Lukaku's misser vandaag een definitieve overstap naar Inter enkel vermoeilijkt.

Die misser werd hem niet in dank afgenomen, want op Twitter werd hij bijzonder hard aangepakt. Het mag duidelijk zijn dat hij voor veel Inter-fans de zondebok is. "The Maguire of strikers" viel er onder meer te lezen...

Lukaku is the worst player — farmer mo (@_fuzzyduck__) June 10, 2023

How tf is Lukaku a pro baller. This guy’s career highlights is him talking to Meg. — Amz (@amaan_haque02) June 10, 2023

Lukaku is the Maguire of strikers 😭 — Young Blood 😎 (@gideolaofficial) June 10, 2023

I take it back… this now is rock bottom for Lukaku — TheAmericanGK (@TheAmericanGK) June 10, 2023