Thierry Henry laat zich uit over de flagrante misser van boezemvriend Romelu Lukaku

Geen kat die eraan twijfelt. Romelu Lukaku had zaterdagavond in Istanboel de 1-1 moeten scoren voor Inter in de finale van de Champions League tegen Manchester City.

Het werd een pijnlijke avond voor Romelu Lukaku in Istanboel. Volgens zijn boezemvriend Thierry Henry zal dat nog een hele tijd in het hoofd van Big Rom rondspoken. “Hij zal hetzelfde moeten doormaken als na het WK”, zei Henry bij CBS. “Mensen zullen hem opnieuw de schuld geven, zeker door die gemiste kopbal op het einde. Hij zal daarmee moeten leren leven. Ik heb finales gewonnen, maar ook verloren. Soms sta je gewoon aan de verkeerde kant.” Ook ploegmaat Denzel Dumfries nam na afloop Romelu Lukaku in bescherming. “Negen op de tien keer maakt hij die kans af, maar net nu kopt hij hem op de keeper. Ik ben zeker trots op iedereen. We hebben met z’n allen alles gegeven. We winnen én verliezen met z'n allen.” Dat was echter buiten de fans en de kranten gerekend. Zij lieten geen spaander heel van Romelu Lukaku. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport noemde Lukaku zelfs een ‘verrader’ in zijn analyse van de match.