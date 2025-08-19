Datum: 19/08/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Ibrox Stadium
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League
Foto: © photonews

Club Brugge heeft een uitstekende zaak gedaan op bezoek bij Rangers. Blauw-zwart kwam al snel 0-3, het werd uiteindelijk 1-3 in Schotland.

Rangers was de laatste horde voor Club Brugge op weg naar de League Phase van de Champions League. Met Stankovic en vooral Forbs in de basis wilde Hayen een goede uitgangspositie afdwingen in Schotland. 

De supporters van Club Brugge beleefden enkele maanden geleden al een bijzondere eerste helft tegen Atalanta en dat was nu opnieuw het geval. Na amper twintig minuten stond het al 0-3. {READALSO}

Vermant profiteerde na drie minuten van een misverstand tussen verdediger Djiga en doelman Butland, Spileers werd na zeven minuten helemaal vrijgelaten bij een corner en trapte buiten het bereik van Butland binnen. 

Brandon Mechele zette na twintig minuten de kroon op het werk. In zijn 500ste wedstrijd in het shirt van Club controleerde hij een weggekopte bal met de borst en raakte de bal perfect, die in het zijnet verdween. 

Rangers kwam er niet aan te pas, een vrije trap van Rothwell op de buitenkant van de paal was het grootste gevaar. Forbs kwam nog dicht bij de 0-4, maar Butland hield zijn plaatsbal richting de tweede paal uit zijn doel. 

Met 0-3 op het bord leek Club al met anderhalf been in de League Phase van de Champions League te staan, maar Rangers kwam goed uit de kleedkamer. Danilo kon na vijf minuten een lage voorzet van Meghoma van dichtbij binnentikken. 

Het geloof bij de Schotse supporters groeide weer en Club had het tien minuten moeilijk. Een trap van Mechele met de knie op corner zorgde wel bijna voor de 1-4, Gassama trapte de 2-3 op het uur voorlangs. 

De storm van Rangers ging daarna wel weer liggen, Club had opnieuw de controle. Tot Gassama tien minuten voor tijd toch de 2-3 maakte, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Mignolet had zijn twee handen al op de bal toen Gassama binnentikte. 

Het bleef uiteindelijk 1-3, Club Brugge mag volgende week zo een dubbele voorsprong verdedigen in Jan Breydel. De Champions League wenkt echter nu al voor blauw-zwart. 
 

Opstellingen

Rangers FC Rangers FC
  Speler G Beoordeel
1 Butland Jack 90' -
3 Aarons Maximillian James   90' -
5 Souttar John   90' -
6 Rothwell Joe 86' -
10 Diomande Mohammed 61' -
18 Antman Oliver 70' -
23 Gassama Djeidi 90' -
24 Djiga Nasser 90' -
30 Meghoma Jayden A 70' -
43 Raskin Nicolas 90' -
99 Pereira da Silva Danilo 61' -
  Bank G Beoordeel
2 Tavernier James Henry 20' -
8 Barron Connor -  
11 Aasgaard Thelo   29' -
16 Cameron Lyall 4'  
20 Dowell Kieran -  
29 Igmane Hamza 29' -
31 Kelly Liam -  
37 Oluwasegun Opeyemi Fernandez Emmanuel -  
47 Moore Mikey 20' -
50 Gentles Josh -  
52 Curtis Findlay -  
63 Hutton Alexander -  

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
8 Tzolis Christos A A 90' -
9 Forbs Carlos 73' -
15 Onyedika Raphael 89' -
17 Vermant Romeo 45' -
20 Vanaken Hans 90' -
22 Mignolet Simon 90' -
25 Stankovic Aleksandar 85' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne 90' -
64 Sabbe Kyriani   73' -
65 Seys Joaquin 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Ordonez Joel -  
6 Reis Ludovit 5'  
7 Tresoldi Nicolò 45' -
10 Vetlesen Hugo 17' -
11 Sandra Cisse -  
14 Meijer Bjorn 17' -
19 Nilsson Gustaf -  
29 Jackers Nordin -  
41 Siquet Hugo -  
62 Audoor Lynnt -  
67 Diakhon Mamadou 1'  
84 Campbell Shandre -  
