"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

De 1-3 nederlaag van Rangers FC tegen Club Brugge in de heenwedstrijd van de Champions League-play-offs heeft tot scherpe reacties geleid in de Engelse en Schotse pers. Analisten en commentatoren nemen geen blad voor de mond in hun beoordeling van het optreden op Ibrox.

De openingsfase van de wedstrijd, waarin Club Brugge binnen twintig minuten drie keer scoorde, wordt door Britse media omschreven als een “horrorshow” en “een verdedigende catastrofe”.

Caféploeg

The Daily Record stelt dat Rangers simpelweg niet klaar is voor het hoogste niveau en spreekt van een “caféploeg” die door Brugge werd verscheurd.



Ook The Scotsman spaart trainer Russell Martin niet. Zijn tactische keuzes worden in twijfel getrokken en zijn positie lijkt onder druk te staan. “Als hij zijn systeem niet aanpast, zal hij zijn C4 krijgen,” klinkt het in de commentaren.

Bij Herald Scotland wordt gewezen op de statistieken: Rangers incasseerde in de eerste zes wedstrijden van het seizoen al meer dan honderd doelpogingen. De defensieve kwetsbaarheid wordt als structureel probleem aangemerkt.

Leegloop stadion

Ook de fans worden niet gespaard. De massale leegloop in het stadion na twintig minuten wordt door Sporza omschreven als “op weg naar de bar of naar huis”. De beelden van een stil Ibrox en een onthutst publiek illustreren de impact van de nederlaag.

De Britse pers is eensgezind: Rangers FC staat voor een zware opdracht in de returnwedstrijd. Zonder ingrijpende veranderingen lijkt kwalificatie voor de Champions League een utopie.