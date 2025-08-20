"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De 1-3 nederlaag van Rangers FC tegen Club Brugge in de heenwedstrijd van de Champions League-play-offs heeft tot scherpe reacties geleid in de Engelse en Schotse pers. Analisten en commentatoren nemen geen blad voor de mond in hun beoordeling van het optreden op Ibrox.

De openingsfase van de wedstrijd, waarin Club Brugge binnen twintig minuten drie keer scoorde, wordt door Britse media omschreven als een “horrorshow” en “een verdedigende catastrofe”.

Caféploeg

The Daily Record stelt dat Rangers simpelweg niet klaar is voor het hoogste niveau en spreekt van een “caféploeg” die door Brugge werd verscheurd.

Lees ook... Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Ook The Scotsman spaart trainer Russell Martin niet. Zijn tactische keuzes worden in twijfel getrokken en zijn positie lijkt onder druk te staan. “Als hij zijn systeem niet aanpast, zal hij zijn C4 krijgen,” klinkt het in de commentaren.

Bij Herald Scotland wordt gewezen op de statistieken: Rangers incasseerde in de eerste zes wedstrijden van het seizoen al meer dan honderd doelpogingen. De defensieve kwetsbaarheid wordt als structureel probleem aangemerkt.

Leegloop stadion

Ook de fans worden niet gespaard. De massale leegloop in het stadion na twintig minuten wordt door Sporza omschreven als “op weg naar de bar of naar huis”. De beelden van een stil Ibrox en een onthutst publiek illustreren de impact van de nederlaag.

De Britse pers is eensgezind: Rangers FC staat voor een zware opdracht in de returnwedstrijd. Zonder ingrijpende veranderingen lijkt kwalificatie voor de Champions League een utopie.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC

Meer nieuws

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

11:40
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
6
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
8
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
6
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
2
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure: "Dit hoort erbij"

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure: "Dit hoort erbij"

11:00
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
5
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
2
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
1
Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
3
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
1
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
5
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
4
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
2
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
2
'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

21:30
1
De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

21:21
7
"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

15:30
4
Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

13:30
2
Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

13:00
3
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
6
Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

20:30
'STVV wil shoppen bij ... Standard'

'STVV wil shoppen bij ... Standard'

20:20
Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

20:00
1
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

19/08
🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

19:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 1-3 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 1-3 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-2 Pafos FC Pafos FC
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
FC Basel FC Basel 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 21:00 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven' FCBalto FCBalto over Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst' Stigo12 Stigo12 over Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje OH boy OH boy over 📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten Bork Bork over Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel gevat Fransdubois67 Fransdubois67 over Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi... King of Highbury King of Highbury over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 FCBalto FCBalto over 'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved