Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Club Brugge boekte een knappe 1-3 zege bij Rangers, maar Hein Vanhaezebrouck ziet nog werkpunten. Vooral in de verdediging kan een vertrek van Ordoñez problemen opleveren ziet Hein Vanhaezebrouck.

Club Brugge klopte Rangers op Ibrox met 1-3. Na 20 minuten stond het al 0-3 en nadien konden de Bruggelingen hun goede uitgangspositie bevestigen voor de terugwedstrijd op Jan Breydel.

Toch zag Hein Vanhaezebrouck nog enkele zaken die hem niet geruststelden. Zo verwacht hij niet veel van Tresoldi vooraan. Verder ziet hij op iedere positie vervangers klaarstaan, al is er nog een grote maar.



"Als Ordoñez blijft niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Spileers is aan het bewijzen dat hij het niveau aankan, al zijn er wel nog momentjes waarop het opletten geblazen is."

"Maar als Ordoñez vertrekt, moet er toch absoluut een verdediger bij", is Vanhaezebrouck van mening. "Club heeft bij NXT wel Osuji, maar die jongen is 19 jaar."

Als het nodig is kan Club hem nog gebruiken. "Wat als er iets gebeurt met Mechele? Romero gaat ook niet plots de redder des huizes worden", besluit Vanhaezebrouck.