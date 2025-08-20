Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Op zijn 32ste blijft Brandon Mechele nieuwe mijlpalen bereiken. Tegen Rangers vierde hij zijn 500ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge, maar de verdediger kijkt meteen verder.

“Mijn echte doel is om Franky Van der Elst voorbij te steken”, klinkt het ambitieus bij Het Nieuwsblad. Het record van Van der Elst staat voorlopig nog op 619 wedstrijden, maar Mechele heeft zich alvast stevig in de topregionen genesteld.

Na Jan Ceulemans, Hans Vanaken, Dany Verlinden en Gert Verheyen hoort ook hij nu bij de ‘club van 500’. “Speciaal, echt waar”, vertelde hij. “Als jeugdproduct van deze club betekent dit enorm veel voor mij.”



Dat Mechele dit punt zou bereiken, was niet altijd evident. Onder Michel Preud’homme leek zijn verhaal bij Club bijna voorbij. Blessures en een gebrek aan speelkansen deden hem zelfs nadenken over een vertrek.

Niet onhaalbaar

Een uitleenbeurt aan STVV bracht redding. Daar bloeide Mechele weer helemaal open en bewees hij dat hij wél het niveau aankon. Toen hij terugkeerde, groeide hij opnieuw uit tot een vaste waarde en intussen is hij een van de gezichten van blauw-zwart. “De laatste jaren gaat het gewoon fantastisch”, zegt hij nu.

Waar Club in het verleden telkens nieuwe concurrenten haalde om hem uit de ploeg te duwen, straalt Mechele vandaag vertrouwen uit. “Iedereen weet intussen dat ze op mij kunnen rekenen. Ik hoef geen schrik meer te hebben van concurrentie”, glimlacht hij.

Met zijn ervaring en trouw aan de club hoopt Mechele nu door te stomen richting dat ene record. Nog 120 wedstrijden scheiden hem van Van der Elst. Voor een verdediger die altijd op inzet en regelmaat kan rekenen, lijkt dat niet onhaalbaar.