Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Jorne Spileers beleefde tegen Rangers een onvergetelijke Champions League-avond. De jonge verdediger verscheen zelf op het scorebord, maar wees na afloop meteen naar iemand anders als de grote architect van zijn doelpunt: assistent-analist Jarne Kesteloot.

“Die goal komt helemaal op zijn rekening”, klonk het eerlijk in Het Nieuwsblad. “We hadden het daags voor de match al ingestudeerd op training en toen was het ook goal. Normaal sta ik in de restverdediging, maar nu mocht ik aan de rand van de zestien starten. In de eerste zone moesten ze blocken, waardoor ik de vrije man was en moest scoren.”

Spileers benadrukte dat het geen toeval was, maar puur het resultaat van voorbereiding. Voor een jeugdproduct van Club Brugge maakt dat het doelpunt dubbel zo speciaal. “Alles liep zoals Kesteloot het had uitgetekend”, knipoogde hij.



Lees ook... De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

Even dreigde het nog spannend te worden toen Rangers leek terug te komen tot 2-3. Dat doelpunt werd echter afgekeurd. “Ik dacht eerst aan handspel van Gassama. En ik was niet zeker dat Simon Mignolet er met beide handen bij zat. Dat was wel een waarschuwing. Gelukkig voor ons bleef het 1-3.”

Spileers blijft staan

Voor Spileers is dit doelpunt ook een bevestiging dat hij klaar is om volledig door te breken. Nadat hij twee seizoenen geleden al was doorgebroken, belandde hij op de bank voor Joël Ordonez.

Tijdens de voorbereiding moest hij zelfs als rechtsback spelen, maar intussen staat hij weer centraal naast Brandon Mechele. En naar verluidt zal hij daar blijven staan, want Club is niet van plan om nog een verdediger aan te trekken en gelooft in hem.