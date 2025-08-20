De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

Club Brugge mag zich opmaken voor een recordbedrag aan inkomsten bij kwalificatie voor de League Phase van de Champions League. De financiële kloof met de Europa League is daarbij opvallend groot.

Indien Club Brugge zich kwalificeert voor de League Phase van de Champions League, is het al zeker van een bedrag van minstens 18,62 miljoen euro aan startgeld. Daarbovenop komt 18,4 miljoen euro uit de 'value pillar', een verdeling op basis van historische prestaties en coëfficiënten.

20 miljoen euro verschil

De sportieve prestaties in de groepsfase leveren ook directe bonussen op. Voor elke overwinning ontvangt de club 2,1 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 700.000 euro oplevert.



Ter vergelijking: deelname aan de Europa League levert 4,31 miljoen euro startgeld op en een troostprijs van 4,29 euro voor de uitschakeling in de Champions League. De value pillar bedraagt daar om en bij de 5 miljoen euro en de premies voor sportieve prestaties liggen beduidend lager.

Het verschil tussen beide competities is dan ook substantieel. Volgens de berekeningen van UEFA en de beschikbare verdelingen bedraagt het minimale verschil ruim 20 miljoen euro in het voordeel van de Champions League.

50 miljoen euro

Voor Club Brugge betekent kwalificatie dus niet alleen sportieve prestige, maar ook een stevige financiële impuls. De Champions League vormt een essentieel onderdeel van het groeimodel van de club.

Met het vooruitzicht op bijna 50 miljoen euro aan potentiële inkomsten, is de League Phase een gouden kans die Club Brugge absoluut moet grijpen. En dan rekenen we nog geen tickets en merchandising mee.