Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

Club Brugge heeft een goede zaak gedaan op het veld van Rangers door met 1-3 te winnen. Brandon Mechele scoorde in zijn 500ste wedstrijd voor blauw-zwart een prachtige goal.

Na twintig minuten stond Club Brugge al 0-3 voor op het veld van Rangers, een droomscenario voor blauw-zwart. Net als enkele maanden op het veld van Atalanta startte Club Brugge verschroeiend en ging elke doelpoging binnen.

Mechele scoort in zijn 500ste wedstrijd voor Club Brugge

"Het was een hele sterke eerste helft van ons, de Schotten begonnen hun eigen ploeg uit te fluiten. We hadden eigenlijk nog meer kansen om te scoren", zei Brandon Mechele achteraf. Hij scoorde na twintig minuten de 0-3.



En dat in zijn 500ste wedstrijd voor Club Brugge. "Deze wedstrijd zal ik voor altijd onthouden", zei Mechele. Na de rust zagen we wel een ander Rangers, dat ook snel kon scoren. Het bleef wel bij één Schotse goal.

Club is nog niet klaar met Rangers

"In de tweede helft wordt het snel 1-3 en wordt het wat moeilijker voor ons. We hebben geprobeerd om het tempo uit de wedstrijd te halen en dat is gelukt. Het was vooral verdedigen en dat hebben we op zich wel goed gedaan."

Club mag volgende week een dubbele voorsprong verdedigen in eigen huis. Voor blauw-zwart kan dit toch niet meer fout gaan, de Champions League wenkt toch? "Als we spelen zoals in de eerste helft wel", besloot Mechele.