Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"
Club Brugge zette woensdagavond een grote stap richting de groepsfase van de Champions League. Op het veld van RB Salzburg boekten de West-Vlamingen een knappe 1-3-zege. Toch klonk er achteraf een kritische noot bij analist Hein Vanhaezebrouck, die vooral het tweede bedrijf met argusogen bekeek.

Volgens Vanhaezebrouck liet Club Brugge zich na de rust te veel wegdrukken. “Het gevoel dat Club dat rustig onder die druk kan uitvoetballen en de controle neemt, dat heb ik nog altijd niet”, klonk het in Het Nieuwsblad. De Oostenrijkers kwamen beter in de match en maakten het de Bruggelingen bij momenten benauwd.

De keuzes van trainer Nicky Hayen kon de analist wel volgen. “Met Forbs in de basis en geen Vetlesen, met Seys en Sabbe en geen Meijer, met Stankovic en geen Reis. Stankovic deed zijn werk, zonder op te vallen. Daar lag het niet aan.”

“Wereld van verschil voorin”

Het echte pijnpunt zag Vanhaezebrouck voorin. Toen Vermant naar de kant ging en Tresoldi zijn plaats innam, viel er volgens hem iets weg. “In de tweede helft had Club geen aanspeelpunt meer. Tresoldi verloor ieder duel en bleef onzichtbaar. Het leek hem al lastig om druk te zetten. Dat was een wereld van verschil met de uitstekend spelende Vermant.”

De coach-analist is dan ook niet overtuigd van de Duitse spits. “Ik vind hem niet overtuigend op het vlak van energie, power, drive. Met Tresoldi ga je niet veel potten breken”, stelde hij scherp.

De spitspositie dreigt daarmee een heikel punt te worden voor blauw-zwart. “Vermant is oké als nummer één, al speelde hij in de competitie al mindere matchen. Maar wat als er iets gebeurt met hem? Als Nilsson straks fit is, valt het af te wachten of Tresoldi echt kan doorbreken. Club zal moeten hopen dat Vermant heel blijft”, besloot Vanhaezebrouck.

Romeo Vermant

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 1-3 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 1-3 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-2 Pafos FC Pafos FC
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
FC Basel FC Basel 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 21:00 SL Benfica SL Benfica

