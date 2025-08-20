Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Romeo Vermant heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld met een doelpunt tegen Rangers FC. De aanvaller van Club Brugge scoorde al in de derde minuut en kreeg nadien lof van analisten Marc Degryse en Frank Boeckx voor zijn koelbloedige afwerking.

Club Brugge kende een droomstart op het veld van Rangers FC dankzij een vroege treffer van Romeo Vermant. Na een misverstand tussen verdediger Djiga en doelman Butland kon de jonge aanvaller alleen op doel afgaan.

Geen gemakkelijke goal

Vermant twijfelde niet en lepelde de bal beheerst over de keeper: 0-1 na amper drie minuten spelen. Analist Marc Degryse benadrukte in de studio van VTM het belang van het moment.



Lees ook... Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

“De wedstrijd is nog maar net begonnen, je zit nog niet in het ritme. Maar Vermant twijfelt niet en kiest meteen voor de juiste oplossing. Dat is knap en getuigt van maturiteit,” aldus Degryse.

Hij noemde de uitvoering “perfect” en wees op het risico van aarzeling in dergelijke situaties. Ook Frank Boeckx toonde zich onder de indruk van de afwerking. “Dit is een goal die hij makkelijk doet lijken. Je kan op zo’n moment beginnen twijfelen, maar hij doet dit met veel zelfvertrouwen. Vermant is zo’n spits die klinisch is in en rond de zestien,” verklaarde Boeckx.

Tweede belangrijke doelpunt

Het doelpunt tegen Rangers is Vermants tweede belangrijke treffer in korte tijd. Eerder scoorde hij al tegen Red Bull Salzburg. Daarmee bevestigt hij zijn waarde voor Club Brugge op cruciale momenten.

Degryse merkte ook nog op dat deze goals hem zichtbaar deugd doen, zeker na recente twijfels over zijn vorm. De prestaties van Vermant komen op een belangrijk moment voor Club Brugge, dat zich via de play-offs wil plaatsen voor de League Phase van de Champions League.