Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romeo Vermant heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld met een doelpunt tegen Rangers FC. De aanvaller van Club Brugge scoorde al in de derde minuut en kreeg nadien lof van analisten Marc Degryse en Frank Boeckx voor zijn koelbloedige afwerking.

Club Brugge kende een droomstart op het veld van Rangers FC dankzij een vroege treffer van Romeo Vermant. Na een misverstand tussen verdediger Djiga en doelman Butland kon de jonge aanvaller alleen op doel afgaan.

Geen gemakkelijke goal

Vermant twijfelde niet en lepelde de bal beheerst over de keeper: 0-1 na amper drie minuten spelen. Analist Marc Degryse benadrukte in de studio van VTM het belang van het moment.

Lees ook... Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

“De wedstrijd is nog maar net begonnen, je zit nog niet in het ritme. Maar Vermant twijfelt niet en kiest meteen voor de juiste oplossing. Dat is knap en getuigt van maturiteit,” aldus Degryse.

Hij noemde de uitvoering “perfect” en wees op het risico van aarzeling in dergelijke situaties. Ook Frank Boeckx toonde zich onder de indruk van de afwerking. “Dit is een goal die hij makkelijk doet lijken. Je kan op zo’n moment beginnen twijfelen, maar hij doet dit met veel zelfvertrouwen. Vermant is zo’n spits die klinisch is in en rond de zestien,” verklaarde Boeckx.

Tweede belangrijke doelpunt

Het doelpunt tegen Rangers is Vermants tweede belangrijke treffer in korte tijd. Eerder scoorde hij al tegen Red Bull Salzburg. Daarmee bevestigt hij zijn waarde voor Club Brugge op cruciale momenten.

Degryse merkte ook nog op dat deze goals hem zichtbaar deugd doen, zeker na recente twijfels over zijn vorm. De prestaties van Vermant komen op een belangrijk moment voor Club Brugge, dat zich via de play-offs wil plaatsen voor de League Phase van de Champions League.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC
Marc Degryse
Frank Boeckx
Romeo Vermant

Meer nieuws

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
3
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
1
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
3
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
4
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Balikwisha - Batubinsika

07:40
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
1
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
1
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

21:30
1
De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

21:21
3
"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

15:30
2
Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

13:30
1
Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

13:00
3
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
5
Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

20:30
'STVV wil shoppen bij ... Standard'

'STVV wil shoppen bij ... Standard'

20:20
Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

20:00
1
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

10:30
🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

19:20
1
4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

19:10
OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

19:00
Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

18:40
14
Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

18:20
4
Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

18:00
Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

17:40
Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

17:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 1-3 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 1-3 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-2 Pafos FC Pafos FC
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
FC Basel FC Basel 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 21:00 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje Lucky Nilis Lucky Nilis over De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald FCBalto FCBalto over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 Oisin Oisin over Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers J K J K over Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit" TRIKKE TRIKKE over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal TRIKKE TRIKKE over Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto TRIKKE TRIKKE over 'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in' Oisin Oisin over Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved