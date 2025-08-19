LIVE Club Brugge staat al met anderhalf been in de Champions League





Rust

Het Schotse publiek stuurt Rangers met een stevig fluitconcert naar binnen, de Champions League is bijzonder ver weg voor hun ploeg.



45+4

Tzolis ontfutselt laatste man Aarons de bal en haalt van ver uit, maar zijn optimistische schot gaat naast.



45+2

Een afgeweken schot van Raskin kan Mignolet makkelijk oprapen



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



44

Forbs tikt de bal te ver van de voet, Diomande zit er met een stevige tackle tussen. De Portugees van Club heeft wel een tik gekregen en moet even verzorging krijgen.



41

Spileers geeft een hoekschop weg, Mignolet kan de hoge bal wegboksen



39

Vermant is opnieuw blijven liggen, nu met pijn aan de knieholte. Hij kan wel weer verder na wat verzorging.



38

Butland houdt Forbs van de 0-4!

Forbs komt naar binnen en zoekt met zijn linker de verste hoek, Butland gaat goed neer en houdt de bal uit doel.



36

Spileers zoekt Forbs diep, maar hij speelt de bal kwijt. De ingooi is voor Rangers, Club verovert snel weer de bal en houdt de controle.



34

Tzolis zet zich door op links, maar levert dan centraal te makkelijk in.



De mooie 0-3 van Brandon Mechele.

De mooie 0-3 van Brandon Mechele.

32

Tzolis kan tegenprikken, maar hij glijdt weg. Gassama wordt meteen de zestien in gestuurd, zijn schot richting de tweede paal gaat zo'n twee meter naast.



31

Club geeft opnieuw een vrije trap weg voor de eigen zestien, maar voor veel gevaar zorgt die niet.



29

Corner voor Rangers na een schot van Diomande, Mignolet plukt de bal zonder problemen uit de lucht.



28

Gassama wurmt zich voorbij Sabb, maar zijn lage voorzet wordt makkelijk weggewerkt.



De eerste twee doelpunten van Club Brugge, met twee keer zwak verdedigen bij Rangers.

De eerste twee doelpunten van Club Brugge, met twee keer zwak verdedigen bij Rangers.

25

Rothwell op de paal

Vrije trap voor Rangers na een overtreding van Mechele op Aarons. Rothwell trapt van net buiten de zestien op de buitenkant van de paal.



24

Club Brugge blijft maar komen. Seys vindt Vermant in de zestien, hij raakt de bal niet goed en levert een flauw schot af.



22

Diomande gooit de bal in de zestien, maar zijn voorzet waait over alles en iedereen heen.



21

Voor Brandon Mechele is het zijn 500ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge en die zal hij niet gauw vergeten.



20



Doelpunt van Brandon Mechele

Vanaken zet zich door, maar de aanval lijkt te stokken na een actie van Forbs. Rothwell kopt weg, maar Mechele krijgt de bal op de borst en knalt dan met rechts mooi in het zijnet. Wat een start van Club Brugge: 0-3.



18

Club blijft maar aanvallen, met twee corners op korte tijd. Tzolis krijgt de bal terug van Seys, maar zijn voorzet vliegt over alles en iedereen heen.



15

Vermant heeft de hand van Souttar tegen zich gezicht gekregen en krijgt even verzorging, maar hij kan wel verder.



13

Rangers blijft maar knoeien. Doelman Butland is snel genoeg uit zijn doel, om weg te halen. Seys kan net niet bij de bal, want hij stond klaar om uit te halen en in het lege doel te trappen.



11

Gassama probeert voor gevaar te zorgen, maar Sabbe staat goed op te letten.



10

Club blijft gevaarlijk, nu met Forbs. Hij snijdt naar binnen, maar zijn voorzet wordt in corner verwerkt. Die levert nu geen gevaar op en de fase wordt uiteindelijk afgevlagd voor buitenspel.



8

Spileers bekroont zijn goede seizoensstart met een goal bij Rangers.





7



Doelpunt van Jorne Spileers (Christos Tzolis)

Spileers staat helemaal alleen op een hoekschop en kan makkelijk de 0-2 binnentrappen. Rangers verdedigt bijzonder zwak en staat al na zeven minuten op een dubbele achterstand.



5

Rangers reageert en forceert een hoekschop, maar voor veel gevaar zorgt die niet. Forbs kan bijna profiteren, maar hij wordt toch nog tegengehouden.



3



Doelpunt van Romeo Vermant (Christos Tzolis)

Tzolis speelt bijzonder snel naar Vermant, verdediger Djiba laat de spits zomaar lopen. Vermant kan zo alleen op doel afgaan en legt de bal met veel gevoel binnen, op en over doelman Butland. Een droomstart voor Club Brugge



1

Rangers FC - Club Brugge: 0-0





20:42

Bij Rangers heeft Nicolas Raskin een basisplaats gekregen. Cyriel Dessers lijkt dan weer op vertrekken te staan en zit niet in de selectie.



20:41

Nicky Hayen kiest in de basis opnieuw voor Stankovic en Forbs, Reis zit op de bank. Seys staat op de linksachter, Sabbe op de rechtsachter.

