Datum: 19/08/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Ibrox Stadium

LIVE Club Brugge staat al met anderhalf been in de Champions League

Club Brugge gaat in de heenmatch van de laatste voorronde van de Champions League op bezoek bij Rangers. Keert blauw-zwart met een goede uitgangspositie terug uit Schotland?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Discussieer live mee! Lees 65 reacties...


Scheidsrechter 		Rust
Het Schotse publiek stuurt Rangers met een stevig fluitconcert naar binnen, de Champions League is bijzonder ver weg voor hun ploeg.

Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4
 Tzolis ontfutselt laatste man Aarons de bal en haalt van ver uit, maar zijn optimistische schot gaat naast.
45+2
 Een afgeweken schot van Raskin kan Mignolet makkelijk oprapen
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
44
 Forbs tikt de bal te ver van de voet, Diomande zit er met een stevige tackle tussen. De Portugees van Club heeft wel een tik gekregen en moet even verzorging krijgen.
41
 Spileers geeft een hoekschop weg, Mignolet kan de hoge bal wegboksen
39
 Vermant is opnieuw blijven liggen, nu met pijn aan de knieholte. Hij kan wel weer verder na wat verzorging.
38
 Butland houdt Forbs van de 0-4!
Forbs komt naar binnen en zoekt met zijn linker de verste hoek, Butland gaat goed neer en houdt de bal uit doel.
36
 Spileers zoekt Forbs diep, maar hij speelt de bal kwijt. De ingooi is voor Rangers, Club verovert snel weer de bal en houdt de controle.
34
 Tzolis zet zich door op links, maar levert dan centraal te makkelijk in.
De mooie 0-3 van Brandon Mechele.
32
 Tzolis kan tegenprikken, maar hij glijdt weg. Gassama wordt meteen de zestien in gestuurd, zijn schot richting de tweede paal gaat zo'n twee meter naast.
31
 Club geeft opnieuw een vrije trap weg voor de eigen zestien, maar voor veel gevaar zorgt die niet.
29
 Corner voor Rangers na een schot van Diomande, Mignolet plukt de bal zonder problemen uit de lucht.
28
 Gassama wurmt zich voorbij Sabb, maar zijn lage voorzet wordt makkelijk weggewerkt.
De eerste twee doelpunten van Club Brugge, met twee keer zwak verdedigen bij Rangers.
25
 Rothwell op de paal
Vrije trap voor Rangers na een overtreding van Mechele op Aarons. Rothwell trapt van net buiten de zestien op de buitenkant van de paal.
24
 Club Brugge blijft maar komen. Seys vindt Vermant in de zestien, hij raakt de bal niet goed en levert een flauw schot af.
22
 Diomande gooit de bal in de zestien, maar zijn voorzet waait over alles en iedereen heen.
21
 Voor Brandon Mechele is het zijn 500ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge en die zal hij niet gauw vergeten.
20

Goal 		Doelpunt van Brandon Mechele
Vanaken zet zich door, maar de aanval lijkt te stokken na een actie van Forbs. Rothwell kopt weg, maar Mechele krijgt de bal op de borst en knalt dan met rechts mooi in het zijnet. Wat een start van Club Brugge: 0-3.
18
 Club blijft maar aanvallen, met twee corners op korte tijd. Tzolis krijgt de bal terug van Seys, maar zijn voorzet vliegt over alles en iedereen heen.
15
 Vermant heeft de hand van Souttar tegen zich gezicht gekregen en krijgt even verzorging, maar hij kan wel verder.
13
 Rangers blijft maar knoeien. Doelman Butland is snel genoeg uit zijn doel, om weg te halen. Seys kan net niet bij de bal, want hij stond klaar om uit te halen en in het lege doel te trappen.
11
 Gassama probeert voor gevaar te zorgen, maar Sabbe staat goed op te letten.
10
 Club blijft gevaarlijk, nu met Forbs. Hij snijdt naar binnen, maar zijn voorzet wordt in corner verwerkt. Die levert nu geen gevaar op en de fase wordt uiteindelijk afgevlagd voor buitenspel.
8
 Spileers bekroont zijn goede seizoensstart met een goal bij Rangers.
Rangers FC - Club Brugge
7

Goal 		Doelpunt van Jorne Spileers (Christos Tzolis)
Spileers staat helemaal alleen op een hoekschop en kan makkelijk de 0-2 binnentrappen. Rangers verdedigt bijzonder zwak en staat al na zeven minuten op een dubbele achterstand.
5
 Rangers reageert en forceert een hoekschop, maar voor veel gevaar zorgt die niet. Forbs kan bijna profiteren, maar hij wordt toch nog tegengehouden.
3

Goal 		Doelpunt van Romeo Vermant (Christos Tzolis)
Tzolis speelt bijzonder snel naar Vermant, verdediger Djiba laat de spits zomaar lopen. Vermant kan zo alleen op doel afgaan en legt de bal met veel gevoel binnen, op en over doelman Butland. Een droomstart voor Club Brugge
1
 Rangers FC - Club Brugge: 0-0
20:42
 Bij Rangers heeft Nicolas Raskin een basisplaats gekregen. Cyriel Dessers lijkt dan weer op vertrekken te staan en zit niet in de selectie.
20:41
 Nicky Hayen kiest in de basis opnieuw voor Stankovic en Forbs, Reis zit op de bank. Seys staat op de linksachter, Sabbe op de rechtsachter.
Rangers FC: Jack Butland - Maximillian James Aarons - John Souttar - Joe Rothwell - Mohammed Diomande - Oliver Antman - Djeidi Gassama - Nasser Djiga - Jayden Meghoma - Nicolas Raskin - Danilo Pereira da Silva
Bank: James Henry Tavernier - Connor Barron - Thelo Aasgaard - Lyall Cameron - Kieran Dowell - Hamza Igmane - Liam Kelly - Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez - Mikey Moore - Josh Gentles - Findlay Curtis - Alexander Hutton

Club Brugge: Christos Tzolis - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Aleksandar Stankovic - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys
Bank: Joel Ordonez - Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40

Club Brugge begon furieus aan zijn duel op bezoek bij Rangers. En zo lijkt de League Phase van de Champions League al heel wat dichterbij te komen. Rest de vraag wat er op ...

Rangers FC Rangers FC
  Speler
1 Butland Jack  
3 Aarons Maximillian James  
5 Souttar John  
6 Rothwell Joe  
10 Diomande Mohammed  
18 Antman Oliver  
23 Gassama Djeidi  
24 Djiga Nasser  
30 Meghoma Jayden  
43 Raskin Nicolas  
99 Pereira da Silva Danilo  
  Bank
2 Tavernier James Henry  
8 Barron Connor  
11 Aasgaard Thelo  
16 Cameron Lyall  
20 Dowell Kieran  
29 Igmane Hamza  
31 Kelly Liam  
37 Oluwasegun Opeyemi Fernandez Emmanuel  
47 Moore Mikey  
50 Gentles Josh  
52 Curtis Findlay  
63 Hutton Alexander  

Club Brugge Club Brugge
  Speler
8 Tzolis Christos A A  
9 Forbs Carlos  
15 Onyedika Raphael  
17 Vermant Romeo  
20 Vanaken Hans  
22 Mignolet Simon  
25 Stankovic Aleksandar  
44 Mechele Brandon  
58 Spileers Jorne  
64 Sabbe Kyriani  
65 Seys Joaquin  
  Bank
4 Ordonez Joel  
6 Reis Ludovit  
7 Tresoldi Nicolò  
10 Vetlesen Hugo  
11 Sandra Cisse  
14 Meijer Bjorn  
19 Nilsson Gustaf  
29 Jackers Nordin  
41 Siquet Hugo  
62 Audoor Lynnt  
67 Diakhon Mamadou  
84 Campbell Shandre  
Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

17/08 1

Zijn de Glasgow Rangers klaar voor Club Brugge? Dat lijkt nog steeds een open vraag. Dit weekend hebben ze in ieder geval wel nog eens kunnen winnen in eigen land.

Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

18/08 8

Marc Degryse zag Club Brugge afgelopen weekend ontsnappen, maar zijn grootste zorgen gaan richting de kern. Vooral rond het dossier-Tzolis is de analist duidelijk.

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

18/08 2

Zaid Romero leek dit seizoen kans te maken op een basisplaats, maar de Argentijnse verdediger dreigt nu helemaal uit beeld te verdwijnen bij Club Brugge. Aan de Gaverbeek v...

Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

00:00 1

Club Brugge won op bezoek bij Zulte Waregem met 0-1. Het doelpunt viel pas in de 93e minuut aan de Gaverbeek. Goed genoeg richting het dubbele duel met de Rangers?

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

18/08 9

Club Brugge trekt dinsdag naar Schotland voor de clash tegen Rangers. Blauw-zwart maakte maandag zijn selectie bekend, met enkele verrassingen.

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

18/08 6

Club Brugge houdt Christos Tzolis deze zomer aan boord. Ondanks een stevig bod van Crystal Palace begrijpt de Griek het standpunt van de club en blijft hij.

Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

06:30 4

Club Brugge staat voor een cruciaal tweeluik. De West-Vlamingen moeten voorbij Rangers FC om de groepsfase van de Champions League te halen. Nicky Hayen steekt niét onder s...

Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

18/08 3

Eén (Nigeriaanse) Belg supportert dinsdag al zeker niét voor Club Brugge: Cyriel Dessers. Meer zelfs: de aanvaller van Rangers FC wil Ibrox Stadium doen ontploffen.

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

10:30

Club Brugge opent in Glasgow de CL-play-offs tegen Rangers. Ex-doelman Frank Boeckx ziet blauw-zwart als lichte favoriet en schat de kansen 55-45 in het voordeel van Club.

Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

11:20 3

Cyriel Dessers neemt het met Rangers op tegen Club Brugge. De spits sluit een terugkeer naar België niet uit en noemt KV Mechelen als club waar hij later mogelijk zou wille...

Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

13:00 2

Club Brugge opent de CL-play-offs tegen Rangers. Sportief is de inzet groot, maar vooral financieel: deelname levert minstens 34,7 miljoen op, veel meer dan de Europa League.

Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

13:30 1

Club Brugge staat voor het heenduel met Rangers in de CL-play-offs. Coach Nicky Hayen zorgde voor een verrassing door maandag onverwacht nog een extra training in te lassen.

"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

15:30 1

Club Brugge opent de CL-play-offs op bezoek bij Rangers. Hein Vanhaezebrouck ziet kansen, maar uit ook twijfels: vooral het middenveld baart hem zorgen.

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 1-0 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 0-3 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 0-1 Pafos FC Pafos FC
Bodø Glimt Bodø Glimt 20/08 Sturm Graz Sturm Graz
FC Basel FC Basel 20/08 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 20/08 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 20/08 SL Benfica SL Benfica
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved