20' Brandon Mechele
|Datum:
|19/08/2025 21:00
|Competitie:
|Champions League
|Speeldag:
|Play-offs (H)
|Stadion:
|Ibrox Stadium
LIVE Club Brugge staat al met anderhalf been in de Champions League
Club Brugge gaat in de heenmatch van de laatste voorronde van de Champions League op bezoek bij Rangers. Keert blauw-zwart met een goede uitgangspositie terug uit Schotland?
Rust
Rust
Het Schotse publiek stuurt Rangers met een stevig fluitconcert naar binnen, de Champions League is bijzonder ver weg voor hun ploeg.
45+4
Tzolis ontfutselt laatste man Aarons de bal en haalt van ver uit, maar zijn optimistische schot gaat naast.
45+2
|
Een afgeweken schot van Raskin kan Mignolet makkelijk oprapen
45
We krijgen 4 minuten blessuretijd.
44
Forbs tikt de bal te ver van de voet, Diomande zit er met een stevige tackle tussen. De Portugees van Club heeft wel een tik gekregen en moet even verzorging krijgen.
41
|
Spileers geeft een hoekschop weg, Mignolet kan de hoge bal wegboksen
39
Vermant is opnieuw blijven liggen, nu met pijn aan de knieholte. Hij kan wel weer verder na wat verzorging.
38
Butland houdt Forbs van de 0-4!
Forbs komt naar binnen en zoekt met zijn linker de verste hoek, Butland gaat goed neer en houdt de bal uit doel.
36
Spileers zoekt Forbs diep, maar hij speelt de bal kwijt. De ingooi is voor Rangers, Club verovert snel weer de bal en houdt de controle.
34
Tzolis zet zich door op links, maar levert dan centraal te makkelijk in.
De mooie 0-3 van Brandon Mechele.
32
Tzolis kan tegenprikken, maar hij glijdt weg. Gassama wordt meteen de zestien in gestuurd, zijn schot richting de tweede paal gaat zo'n twee meter naast.
31
Club geeft opnieuw een vrije trap weg voor de eigen zestien, maar voor veel gevaar zorgt die niet.
29
Corner voor Rangers na een schot van Diomande, Mignolet plukt de bal zonder problemen uit de lucht.
28
Gassama wurmt zich voorbij Sabb, maar zijn lage voorzet wordt makkelijk weggewerkt.
De eerste twee doelpunten van Club Brugge, met twee keer zwak verdedigen bij Rangers.
25
Rothwell op de paal
Vrije trap voor Rangers na een overtreding van Mechele op Aarons. Rothwell trapt van net buiten de zestien op de buitenkant van de paal.
24
Club Brugge blijft maar komen. Seys vindt Vermant in de zestien, hij raakt de bal niet goed en levert een flauw schot af.
22
Diomande gooit de bal in de zestien, maar zijn voorzet waait over alles en iedereen heen.
21
Voor Brandon Mechele is het zijn 500ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge en die zal hij niet gauw vergeten.
20
Doelpunt van Brandon Mechele
Vanaken zet zich door, maar de aanval lijkt te stokken na een actie van Forbs. Rothwell kopt weg, maar Mechele krijgt de bal op de borst en knalt dan met rechts mooi in het zijnet. Wat een start van Club Brugge: 0-3.
18
Club blijft maar aanvallen, met twee corners op korte tijd. Tzolis krijgt de bal terug van Seys, maar zijn voorzet vliegt over alles en iedereen heen.
15
Vermant heeft de hand van Souttar tegen zich gezicht gekregen en krijgt even verzorging, maar hij kan wel verder.
13
Rangers blijft maar knoeien. Doelman Butland is snel genoeg uit zijn doel, om weg te halen. Seys kan net niet bij de bal, want hij stond klaar om uit te halen en in het lege doel te trappen.
11
Gassama probeert voor gevaar te zorgen, maar Sabbe staat goed op te letten.
10
Club blijft gevaarlijk, nu met Forbs. Hij snijdt naar binnen, maar zijn voorzet wordt in corner verwerkt. Die levert nu geen gevaar op en de fase wordt uiteindelijk afgevlagd voor buitenspel.
8
Spileers bekroont zijn goede seizoensstart met een goal bij Rangers.
7
Doelpunt van Jorne Spileers (Christos Tzolis)
Spileers staat helemaal alleen op een hoekschop en kan makkelijk de 0-2 binnentrappen. Rangers verdedigt bijzonder zwak en staat al na zeven minuten op een dubbele achterstand.
5
Rangers reageert en forceert een hoekschop, maar voor veel gevaar zorgt die niet. Forbs kan bijna profiteren, maar hij wordt toch nog tegengehouden.
3
Doelpunt van Romeo Vermant (Christos Tzolis)
Tzolis speelt bijzonder snel naar Vermant, verdediger Djiba laat de spits zomaar lopen. Vermant kan zo alleen op doel afgaan en legt de bal met veel gevoel binnen, op en over doelman Butland. Een droomstart voor Club Brugge
1
Rangers FC - Club Brugge: 0-0
20:42
Bij Rangers heeft Nicolas Raskin een basisplaats gekregen. Cyriel Dessers lijkt dan weer op vertrekken te staan en zit niet in de selectie.
20:41
Nicky Hayen kiest in de basis opnieuw voor Stankovic en Forbs, Reis zit op de bank. Seys staat op de linksachter, Sabbe op de rechtsachter.
Rangers FC:
Jack Butland
- Maximillian James Aarons
- John Souttar
- Joe Rothwell
- Mohammed Diomande
- Oliver Antman
- Djeidi Gassama
- Nasser Djiga
- Jayden Meghoma
- Nicolas Raskin
- Danilo Pereira da Silva
Bank: James Henry Tavernier - Connor Barron - Thelo Aasgaard - Lyall Cameron - Kieran Dowell - Hamza Igmane - Liam Kelly - Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez - Mikey Moore - Josh Gentles - Findlay Curtis - Alexander Hutton
Club Brugge: Christos Tzolis - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Aleksandar Stankovic - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys
Bank: Joel Ordonez - Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell
Rangers FC
|Speler
|1
|Butland Jack
|3
|Aarons Maximillian James
|5
|Souttar John
|6
|Rothwell Joe
|10
|Diomande Mohammed
|18
|Antman Oliver
|23
|Gassama Djeidi
|24
|Djiga Nasser
|30
|Meghoma Jayden
|43
|Raskin Nicolas
|99
|Pereira da Silva Danilo
|Bank
|2
|Tavernier James Henry
|8
|Barron Connor
|11
|Aasgaard Thelo
|16
|Cameron Lyall
|20
|Dowell Kieran
|29
|Igmane Hamza
|31
|Kelly Liam
|37
|Oluwasegun Opeyemi Fernandez Emmanuel
|47
|Moore Mikey
|50
|Gentles Josh
|52
|Curtis Findlay
|63
|Hutton Alexander
Club Brugge
|Speler
|8
|Tzolis Christos A A
|9
|Forbs Carlos
|15
|Onyedika Raphael
|17
|Vermant Romeo ⚽
|20
|Vanaken Hans
|22
|Mignolet Simon
|25
|Stankovic Aleksandar
|44
|Mechele Brandon ⚽
|58
|Spileers Jorne ⚽
|64
|Sabbe Kyriani
|65
|Seys Joaquin
|Bank
|4
|Ordonez Joel
|6
|Reis Ludovit
|7
|Tresoldi Nicolò
|10
|Vetlesen Hugo
|11
|Sandra Cisse
|14
|Meijer Bjorn
|19
|Nilsson Gustaf
|29
|Jackers Nordin
|41
|Siquet Hugo
|62
|Audoor Lynnt
|67
|Diakhon Mamadou
|84
|Campbell Shandre