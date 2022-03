AA Gent zal vol aan de bak moeten in Ghelamco Arena na jammerlijke nederlaag in Griekenland

AA Gent is het enige Belgische team dat nog de honneurs waarneemt in Europa dit voorjaar. Met PAOK Saloniki werd een tegenstander geloot waartegen wel wat mogelijk leek. In Griekenland een goede uitgangspositie verwerven was dan de eerste boodschap.

Vooraf had Michel Louwagie aangegeven dat vooral de Belgische beker belangrijk is voor Gent op dit moment, maar Hein Vanhaezebrouck wilde ook in Europa graag zover mogelijk doorgaan en dus zeker niet zomaar een competitie opgeven.

Matige eerste helft

Een beetje roteren deed Vanhaezebrouck uiteraard wel, zoals altijd gezien het drukke programma. Castro-Montes, Odjidja en Okuma waren de drie nieuwe namen in de plaats van Torunarigha, Nurio en Malede. Tissoudali zat op de bank, want nog niet helemaal klaar om te starten. Bezus bleef ziek thuis.

Graag willen? Neen, daar had de eerste helft weinig mee te maken. Het aantal kansen was makkelijk op één hand te tellen en zelfs dan waren we nog mild. Hjulsager trapte over namens Gent, de thuisploeg dreigde een aantal keer zonder echt Roef op de proef te stellen.

© photonews

© photonews

Na de pauze was er wel beterschap. Gent zag een doelpunt van Castro-Montes op een rebound afgekeurd worden voor buitenspel, aan de overkant was het wél raak: een vrije trap van Jasmin Kurtic week af op het been van Kums en zo voorbij Roef in doel.

Afgeweken bal voldoende

Pech voor de Buffalo's dus, die daarna doorheen het Griekse pantser probeerden te raken en daar eigenlijk nooit echt in slaagden. De Grieken bleven goed verdedigen en hielden op die manier uiteindelijk ook de 1-0 vast.

Meer zelfs: de 2-0 kwam een paar keer ietsje dichterbij dan de gelijkmaker. In de Ghelamco Arena zal het van moeten zijn voor AA Gent. Kurtic en Zivkovic zijn er dan door een schorsing niet bij in Gent, dat kan een slok op de borrel schelen.