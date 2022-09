Anderlecht blijft met mixed feelings achter na 0-0 bij FCSB in Conference League

Anderlecht is er niet in geslaagd om de Conference League in te zetten met een 6/6. In Roemenië speelde paars-wit 0-0 gelijk op het veld van FCSB. Geen slecht resultaat voor Anderlecht, al hebben ze de twijfels nog niet van zich afgespeeld.

Mazzu was op voorhand duidelijk voor zijn spelers: het mentale aspect moest veranderen op het veld. Van buitenaf kwam er kritiek op zijn 3-5-2 maar de Anderlecht-trainer hield op het veld van FCSB ook vast aan zijn formatie.

De eerste helft was er eentje dat in drie delen kon opgesplitst worden. Anderlecht begon het beste aan de partij maar zonder grote kansen. Amuzu kon wel een keertje op doelman Tarnovanu afgaan maar de doelman bracht redding + Amuzu werd later afgevlagd voor buitenspel.

Na een kwartier nam de Roemeense thuisploeg, dat sfeervol aangemoedigd werd door het publiek, de bovenhand. Ook zonder grote kansen, al moest Van Crombrugge wel grabbelen op een hoge voorzet en had hij toch een tikkeltje geluk dat er geen VAR is in de Conference League. De Anderlecht-doelman trok Dawa namelijk met twee handen neer om hem het trappen te beletten.

Daarna volgde de grootste kans van de eerste helft voor Anderlecht. Amuzu zette zijn kenmerkende versnelling in en zette laag voor tot bij Fabio Silva. De Wolves-huurling kon vrij trappen maar besloot pal op de Roemeense doelman.

Was het de Roemeense hitte of moeten we ergens anders een verklaring zoeken voor de matige tweede helft? Anderlecht probeerde voetballend oplossingen te zoeken maar kon maar weinig gevaar op de mat brengen. Refaelov en Arnstad probeerden het allebei met een afstandsschot maar stuitten op Tarnovanu.

Achterin stond het wel goed bij Anderlecht. De nog altijd 18-jarige Zeno Debast speelde een uitstekende partij, Hoedt was toch secuurder dan vorig weekend op Westerlo en Mazzu recupereerde met Vertonghen een ton ervaring in de defensie.

Toch gaf FCSB die defensie bijna het nakijken op de counter. Van aan het eigen strafschopgebied werd Cordea diepgestuurd. Oog in oog met Van Crombrugge twijfelde hij echter tussen een schot of toch nog een voorzet. Het resultaat werd een voorzet die op niets leek.

In het slot probeerden invallers Duranville en Esposito nog wat schwung in Anderlecht te krijgen, dat net iets meer dan de thuisploeg op zoek ging naar de drie punten. Maar na de overwinning op Silkeborg keert paars-wit huiswaarts met één punt tegen FCSB. Mixed feelings voor Anderlecht dat kans maakte op meer, maar ook wel enkele keren goed weg kwam in Roemenië.