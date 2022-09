Vertonghen op zoek naar de sleutel bij Anderlecht: "Als iedereen wat meer van Yari zou hebben..."

Geen 6/6 voor Anderlecht in de Conference League, wel 4/6. Geen slecht, maar ook geen goed gelijkspel bij FCSB zorgde achteraf voor gemengde gevoelens bij paars-wit, ook bij Jan Vertonghen.

Op verplaatsing in Europa een puntje meekapen, "dan heb je het normaal gezien goed gedaan", beaamt Jan Vertonghen ook bij Play5. "Maar op het veld had ik toch het gevoel dat we kwalitatief beter waren. Al kwam dat er op het veld niet altijd goed uit", is hij eerlijk.

Anderlecht lag lange tijd in de balans met de Roemenen: beide ploegen konden aanspraak maken op één strafschop, hadden één grote kans (Anderlecht in de eerste helft met Fabio Silva en FCSB in het slot met Cordea) en moesten het verder vooral van afstandsschoten hebben in de Roemeense hitte. "We hadden hier inderdaad kunnen winnen maar ook kunnen verliezen."

Sleutel tot succes? "Durf... en een vleugje Yari Verschaeren"

Een paars-wit in de goede flow had deze wedstrijd wellicht wel met een overwinning kunnen afsluiten doet Vertonghen uitschijnen. "We hadden te weinig durf en missen wat vertrouwen durf aan de bal, te vaak draaien we naar achter terwijl er oplossingen vooraan zijn. De invalbeurt van Verschaeren toonde dat hij wel meer durf heeft aan de bal", klinkt het.

"Als iedereen wat meer van Yari zou hebben zou dat heel goed zijn", lacht hij. "Ook Duranville heeft dat in zich en dat hebben we opnieuw gezien. Als we geloven in onze kwaliteiten, zijn er weinig ploegen beter dan ons in de competitie', besluit Vertonghen strijdvaardig.