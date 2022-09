Analisten duidelijk over Anderlecht: "Hadden twee strafschoppen moeten komen"

Felice Mazzu speelde met Anderlecht 0-0 gelijk in Roemenië. Een schoonheidsprijs zal de wedstrijd alvast niet krijgen, maar de spanning was er wel.

In de eerste helft kwam paarswit goed weg bij een interventie van Hendrik Van Crombrugge. Anderlecht mag daar van geluk spreken dat er geen VAR was. In de tweede helft had Anderlecht dan weer een strafschop moeten krijgen volgens de analisten.

Olivier Deschacht had zijn ex-ploeg meteen een penalty toegekend. “Cretu wordt eraf gelopen, gaat liggen en trekt Esposito mee naar beneden. Het is duidelijk, er hadden twee strafschoppen moeten gefloten worden in deze wedstrijd."

Deschacht weet wel een reden te bedenken waarom Anderlecht de strafschop niet kreeg. “Misschien heeft de scheids tijdens de rust beseft dat het wel penalty was voor de thuisploeg en compenseerde hij dat op die manier.”