"Vraag me af welk plezier Mazzu nog heeft in voetbal, hij lijkt wel een masochist"

Neen, erg gelukkig leek Félice Mazzu niet de voorbije weken bij RSC Anderlecht. Het is ook de analisten en volgers opgevallen.

"Er ligt bijna een dodelijke vermoeidheid over zijn gelaat. Geen enkele glinstering in de ogen. Felice is diep ongelukkig en laat dat zien", aldus Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws.

"Hij verzuipt in onzekerheid na een moeilijk parcours bij Anderlecht en is een open boek. Hij laat zijn humeuren blijken en is eerlijk in de communicatie met de spelers."

Plezier?

"Ik hoop dat Anderlecht geduldig is met deze coach. Na het debacle met Racing Genk kan hij geen tweede afbranding hebben. Dat zou karaktermoord zijn."



Toch is Camps duidelijk: "Ik vraag mij af wat voor plezier Mazzu nog heeft in voetbal. Het lijkt wel dat hij masochist is. Felice is een zachte mens die nu boven zichzelf uitschreeuwt. Dat had ik hem graag bespaard."