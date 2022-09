Analist kritisch voor Anderlecht: "Je ziet de twijfel in de ploeg" en "Droevige tijden"

Opnieuw 10 op 12 voor de Belgische clubs in Europa. En toch was het niet al rozengeur en maneschijn. Zeker Anderlecht liet weer weinig zien.

De puntendeling van Anderlecht in Roemenië is bemoedigend, maar ook niet meer dan dat. "Anderlecht is duidelijk zoekende", ziet ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Droevige tijden

"Je ziet de twijfel en de schrik in de ploeg, waardoor ze nog vaak de bal verliezen", is de analist kristalhelder in zijn analyse.

"Hun 0-0 was logisch. Maar goed: in deze droevige tijden die de club meemaakt, moeten ze blij zijn met dat punt."