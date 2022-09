Europese hoogdagen voor België: Vadis Odjidja wijst de weg, AA Gent heeft geen kind aan Shamrock Rovers

AA Gent ging op speeldag 2 in de Conference League op zoek naar een eerste driepunter. Dan moest het Ierse Shamrock Rovers voor de bijl. Of dat zou gaan lukken?

Hein Vanhaezebrouck had vooraf gewaarschuwd voor de bezoekers uit Dublin. "Ze zijn zeker niet het zwakke broertje in de groep", klonk het onder meer. En de coach wilde dan ook gretigheid zien. Nardi mocht net als in Noorwegen in doel, onder meer Fofana voorin en Hauge op links kregen een basisplaats.

Daydream Believer

De bezoekende fans amuseerden zich de hele dag in de Gentse binnenstad en trekken ongetwijfeld in de avond opnieuw die binnenstad het nachtleven in. "Spirit in the sky" van Norman Greenbaum en "Daydream Believer" van The Monkees passeerden in de busrit naar het stadion al veelvuldig.

© photonews

© photonews

De Buffalo's haalden de Ieren wel snel uit hun droom. Op de eerste speeldag hadden beide ploegen nog 0-0 gelijkgespeeld, maar nu zou er wél gescoord worden. Na een kwartier was de match zo eigenlijk al min of meer gespeeld.

De eerste grote kans was meteen raak: Fofana kon een bal controleren, Cuypers kon vervolgens overhoeks binnentrappen en er zo 1-0 van maken voor Gent. En de thuisploeg ging door op het elan: Vadis Odjidja profiteerde van hoog druk zetten van Cuypers en slecht uitvoetballen bij de Ieren om de 2-0 in de vlucht te scoren.

Ad Fundum

Shamrock Rovers probeerde het daarna wel, maar het kwam in de eerste helft slechts zeer schuchter in de buurt van het doel van Nardi. Een halve kopkans, verder kwamen ze eigenlijk niet. Na de pauze zou dat enigszins veranderen. Wat druk, wat corners en Nardi die toch een paar keer redding moest brengen.

© photonews

© photonews

Het doelpunt viel echter aan de overkant. Odjidja kreeg de bal aan de rand van de zestien en trapte fluks in de winkelhaak. 3-0, wedstrijd gespeeld. De overwinning kwam daarna nooit meer in het gedrang, Gent speelde het met flink wat invallers volwassen uit.

In de andere wedstrijd won Djurgarden van Molde, waardoor de volgende speeldag er eentje is met als inzet de leidersplaats in de groep en al een flinke optie op een Europese lente.