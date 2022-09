Vanhaezebrouck duidelijk over afwezige fans én met pluim voor Ieren: "Daar voelen ze de crisis duidelijk minder dan in Gent"

Amper zesduizend supporters van AA Gent tekenden present voor de wedstrijd tegen de Shamrock Rovers. En dat stak af tegen de uitsupporters, die wél massaal naar België waren afgezakt.

"Voor een wedstrijd tussen oud-spelers van Gent en Standard zijn er volgende week al 13.000 tickets de deur uit", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Maar die wedstrijd is gratis. De fans willen dus wel nog naar het stadion komen, maar er misschien niet te veel meer voor betalen."

Pluim voor Shamrock

"De crisis komt misschien harder aan in Gent dan in andere delen van België. En ook harder dan in Ierland, want de fans van Shamrock Rovers waren hier met 1000."

"Chapeau daarvoor. Ze reizen af, ze hebben zich ook prima gedragen in de binnenstad de afgelopen dagen. En zich ook goed geamuseerd, dus zeker een pluim voor de supporters."