Vadis Odjidja maakt indruk met twee knappe doelpunten, maar duidt ook op werkpunt: "Dat sloop in de ploeg"

KAA Gent hield de Shamrock Rovers al bij al makkelijk af: 3-0. Grote gangmaker was misschien wel Vadis Odjidja, met onder meer twee doelpunten.

"Twee keer scoren doet natuurlijk altijd deugd", aldus Odjidja in een reactie na de wedstrijd. "We begonnen heel goed, daarna kropen er wat misverstanden in de ploeg."

"Mijn eerste doelpunt? Ik dacht het gewoon eens te proberen. Waarom niet? En hij ging nog lekker binnen ook. De 3-0 zorgde er dan voor dat de match gespeeld was."

Goalgetter

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was tevreden: "Hij scoort niet vaak, twee keer op een match al helemaal niet. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Er zijn niet veel spelers die doelpunten maken bij ons momenteel."