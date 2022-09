Spelers en coach beseffen wat het toverwoord was voor Gent tegen Shamrock Rovers: "Is al anders geweest"

KAA Gent is drie punten rijker in de Conference League. Tegen Shamrock Rovers scoorde het wanneer het moest scoren.

Na een dik kwartier stond het al 2-0 voor de Buffalo's tegen de Ieren. "We zijn efficiënt aan de wedstrijd begonnen. Dat is al anders geweest", besefte Sven Kums.

Defensief stevig

Daarin bijgetreden door coach Hein Vanhaezebrouck: "We hebben het vorig jaar meegemaakt tegen Paok Saloniki, en ook al dikwijls in de competitie, dat we niet efficiënt zijn en punten verliezen ook al hebben we de meeste kansen."

"Deze keer was het anders. We toonden ons meteen efficiënt en konden daardoor snel op 2-0 komen, al speelde Shamrock niet slecht en hadden ze veel balbezit. Het is goed dat we niet te veel kansen hebben weggegeven, maar offensief hebben we te weinig gebracht."