Antwerp plaatst zich via de strafschoppen voor groepsfase Europa League na zeer spannende wedstrijd

Antwerp is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De Belgische club had wel strafschoppen nodig om te winnen, maar in de penaltyreeks haalde de ploeg het met 3-2.

Antwerp begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Omonia Nicosia. The Great Old ging snel op zoek naar een openingsdoelpunt, maar ondanks heel wat kansen in het eerste kwartier wilde de bal er niet in.

Iets voor het half uur kwam Bataille zeer dicht bij de 1-0. Miyoshi bracht de bal goed voor tot bij de linksback, maar de verdediger kopte de bal via de grond over het doel van Fabiano. Hier zat veel meer in voor de thuisploeg.

Nog geen minuut later was het echter wel raak voor Antwerp. Eggestein kopte de bal goed door tot bij Miyoshi en de snelle vleugelspeler liep zijn tegenstander eraf om de bal daarna over Fabiano in doel te lobben: 1-0.

Na het doelpunt nam de druk van Antwerp af. De thuisploeg kreeg nog één goede kans via Eggestein, maar de aanvaller kreeg de bal niet meer voorbij Fabiano. 1-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

Meteen na de rust ging Antwerp op zoek naar de 2-0 en vooral Manuel Benson was zeer bedrijvig. De vleugelspeler kreeg maar liefst drie uitstekende kansen, maar telkens lag Fabiano goed in de weg.

Na het openingskwartier in de tweede helft ging de storm echter liggen. Antwerp bleef wel duidelijk de betere ploeg, maar echt grote kansen bleven uit na de pogingen van Benson.

In de slotfase lukte het dan toch nog voor Antwerp. Balikwisha had een knappe actie in huis en hij bracht de bal ook goed voor tot bij Gerkens. Onze landgenoot bleef rustig en trapte de bal hard naast Fabiano in doel. 2-0 en dus kregen we ook verlengingen.

Verlengingen

Geen verandering in de verlengingen, want Antwerp bleef gewoon de betere ploeg. Alleen grote kansen leken echter uit te blijven. Eggestein en Buta kwamen er nog dichtbij, maar scoren lukte niet.

De beste kans in de verlengingen was voor Miyoshi. Bij Omonia Nicosia kregen ze de bal niet weg en de Japanner lobte de bal over alles en iedereen. Zijn schot spatte echter uiteen op de lat. Doelpunten kregen we niet meer te zien en dus moesten strafschoppen beslissen wie naar de groepsfase van de Europa League zou gaan.

Strafschoppen

Bij de strafschoppen ging het meteen mis voor Omonia Nicosia. Jordi Gomez, de kapitein van de ploeg, ging achter de bal staan, maar hij trapte de bal naast het doel van Jean Butez. Verstraete trapte zijn strafschop mooi via de lat binnen en zo kwam Antwerp meteen op een 1-0 voorsprong.

Bij de tweede penalty liep het mis voor Antwerp. Het schot van Gerkens was veel te zwak en was dus geen probleem voor Fabiano. Daarvoor kon Atiemwen zijn strafschop wel scoren: 1-1 dus. In de reeks daarna gingen ze bij Omonia Nicosia echter opnieuw in de fout, waardoor Antwerp op een 2-1 voorsprong kwam.

Bij een 3-2 stand voor Antwerp (Miyoshi kon de vierde penalty binnentrappen) was het moment van Butez gekomen. De doelman van Antwerp pakte de beslissende strafschop van Omonia Nicosia en zo kon Antwerp zich na een 3-2 uitslag in de penaltyreeks plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.