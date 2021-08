Twee-drie maanden out? 'The Beast' staat alweer op het trainingsveld bij Antwerp

De eerste diagnoses na zijn knieblessure die hij opliep in Charleroi waren niet al te positief. Michael Frey zou twee-drie maanden out zijn met een breukje in de knie. Wel, vrijdagmiddag stond hij alweer op het trainingsveld.

Twee weken nadat hij zijn blessure opliep kon hij al weer meetrainen, weet GvA. Zo'n revalidatie van een breuk hangt van persoon tot persoon af en de Zwitser lijkt een aangeboren gave om snel te herstellen meegekregen te hebben. Mogelijk is hij na de interlandbreak dus alweer terug inzetbaar, al zullen er geen risico's met hem genomen worden. Zondag tegen OHL hoeft hij nog niet in de selectie verwacht te worden.