Veel emoties bij Brian Priske na kwalificatie voor groepsfase Europa League: "Het is ongelooflijk"

Het werd donderdagavond een topavond voor Antwerp. De ploeg kon zich na een zeer spannende wedstrijd namelijk plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het zorgde voor veel emoties.

Ook Brian Priske, de trainer van Antwerp, was emotioneel na de gewonnen wedstrijd tegen Omonia Nicosia. "Het was een ongelooflijke wedstrijd, maar we hebben meer dan verdiend gewonnen. Het is belangrijk dat we door zijn naar de groepsfase", aldus Priske na de wedstrijd bij Play Sports.

Op het einde van de reguliere speeltijd werd Seck zelfs voorin in de ploeg gebracht om daar meer duels te winnen. "Het was belangrijk dat we hier wonnen, want de Europa League is veel beter dan Conference League. We moesten dan ook alles proberen. Met Seck probeerde we iets met zijn fysiek, maar ook het doelpunt van Gerkens was zeer mooi", legde de trainer van Antwerp uit.

Brian Priske was uiteraard ook lovend voor zijn spelers. "De staf en ikzelf bleven in de spelers geloven. We zijn zeer trots, want iedereen heeft zijn werk gedaan en heeft enorm veel moeten lopen. Deze kwalificatie is verdiend."