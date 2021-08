🎥 Zo ziet ontlading eruit! Butez tot tranen toe bewogen na beslissende save

Wat een avond op de Bosuil. Antwerp had strafschoppen nodig om Omonia Nicosia opzij te zetten. Grote held in die reeks: Jean Butez. De doelman van de Great Old stopte drie elfmeters.

De ontlading na de beslissende misser van de Cyprioten was enorm groot, zo bewijzen deze mooie beelden. Matchwinnaar Jean Butez was tot tranen toe bewogen. Niet onlogisch, zijn parcours bij Antwerp liep vooralsnog niet altijd over rozen. Daarna barstte een feestje rond met de aanwezige fans. Bekijk hier de beelden. Dat wordt een slapeloze nacht in Antwerpen! 🤩🥳 @official_rafc pic.twitter.com/GvbZDZXNAr — Play Sports (@playsports) August 26, 2021 KIEKEBOEBELE! 🤯 pic.twitter.com/kHaBqTsOj7 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021