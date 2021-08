POLL: Wie was uw man van de match bij Antwerp? Butez, Miyoshi of toch Benson?

Antwerp zal komend seizoen te zien zijn in de groepsfase van de Europa League. Heel het team speelde een sterke wedstrijd tegen Omonia Nicosia, maar toch waren er drie echte uitschieters op de Bosuil.

Zo speelde Benson 70 minuten, maar de vleugelspeler maakte daarin een zeer sterke indruk. Hij was bedrijvig met enkele goede acties en in het begin van de tweede helft kreeg hij drie uitstekende mogelijkheden. Spijtig voor hem, lag doelman Fabiano altijd goed in de weg.

Wie ook bedrijvig was, maar wel een doelpunt kon meepikken, was Miyoshi. De Japanner scoorde net voor het half uur met een mooie lob, maar ook daarna bleef Miyoshi misschien wel de gevaarlijkste man op het veld. Hij trapte zijn strafschop ook uitstekend binnen.

De derde kanshebber om tot man van de match gekroond te worden, is Jean Butez. De doelman liet zich tijdens de wedstrijd al opmerken met een pre-assist bij de 1-0, maar vooral in de strafschoppenreeks werd hij de grote held door twee penalty's te pakken. Wie was uw man van de match? Laat het ons weten in onze poll!