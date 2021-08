Jean Butez is de held van de avond bij Antwerp: "Hard gewerkt met de keeperstrainer om de strafschoppen van de tegenstander te analyseren"

Na een spannende penaltyreeks is Antwerp erin geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Jean Butez werd de held van de avond, want de doelman kon twee strafschoppen stoppen.

Over het algemeen speelde Jean Butez een sterke wedstrijd, want naast de twee strafschoppen die hij kon stoppen, was hij bij het eerste doelpunt ook goed voor een pre-assist. Zijn naam werd dan ook luid gescandeerd op de Bosuil.

Na de wedstrijd kwam Butez langs bij Play Sports voor een reactie. "Het is onvoorstelbaar. Ik heb hard gewerkt met de keeperstrainer om de strafschoppen van de tegenstander te analyseren en het is leuk dat we het tot een goed einde hebben kunnen brengen. Het was geweldig", aldus Jean Butez.