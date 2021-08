Birger Verstraete zeer tevreden na kwalificatie voor groepsfase Europa League: "Het is waanzin"

Het is Antwerp gelukt. De Belgische club stond na de reguliere speeltijd 2-0 voor tegen Omonia Nicosia, waardoor verlengingen en uiteindelijk ook strafschoppen gespeeld moesten worden. In de penaltyreeks haalde Antwerp het met 3-2.

Antwerp speelde een zeer sterke wedstrijd en dat vond ook Birger Verstraete. "Ik denk dat we vandaag een super sterke match spelen. Vanaf minuut 1 zorgden we voor veel druk en konden we de tegenstander bij de keel grijpen. We verdienen het om in de Europa League te zijn", aldus de middenvelder meteen na de wedstrijd bij Play Sports.

Na de wedstrijd brak er dan ook een enorm feest uit tussen de spelers en de supporters. "Ik heb er weinig woorden voor. We zitten terug in de groepsfase van de Europa League, wat goed is voor het Belgische voetbal en voor de supporters hier. Het is waanzin", legde Verstraete uit.

Tijd voor een feestje is er echter niet, want zondag moet Antwerp opnieuw vol aan de bak tegen OHL. "Zondag is er een nieuwe match en die is ook belangrijk. We hebben namelijk nog niet veel punten gepakt in de competitie, maar tegen OHL gaan we die wel pakken", was Verstraete strijdvaardig.