📷 Antwerp-coach Brian Priske verschijnt... naakt op persconferentie: "Match gewonnen, weddenschap verloren"

Opmerkelijk beeld op de persconferentie na het beklijvende duel tussen Antwerp en Omonia Nicosia. Brian Priske kwam de zaal doodleuk binnengelopen met alleen maar een badhanddoek aan. "Match gewonnen, weddenschap verloren"

Op zijn badslippers, met enkel een badhanddoek om zijn middel. Zo stapte de Deen de perszaal binnen. Dat vraagt om een woordje uitleg. "Rudi Cossey (T2, nvdr.) zei me gisteren dat we met 3-0 gingen winnen. Als dat lukt, sta ik de pers zonder kleren te woord."

"Tja, soms moet je opletten he", kon de Deen er hartelijk om lachen. Wedstrijd gewonnen, weddenschap verloren", knipoogde hij, waarna hij overging tot de orde van de dag "We hebben er alles aan gedaan om hier vanavond die kwalificatie te pakken. En het is ons gelukt. Tot nu toe liep het wat minder, maar dit succes is enorm belangrijk."