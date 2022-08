AA Gent in terugwedstrijd in Cyprus bij de rust al veroordeeld tot de Conference League

Ging het Conference League worden voor AA Gent of toch nog de Europa League? Om in de hoogst mogelijke Europese competitie te kunnen uitkomen, moest Gent het 0-2-verlies uit de heenmatch goedmaken.

Hein Vanhaezebrouck liet Okumu, Odjidja, Samoise en Depoitre opdraven. Bij tegenstander Omonia Nicosia geen wijzigingen. De keuze voor twee spitsen bij Gent was een bewijs van de goede intenties, maar het was Omonia dat enthousiast van start ging. Kakoullis zette Roef al snel aan het werk. De doelman van Gent loste het eerste schot, de herneming klemmen lukte wel.

Iets voorbij het kwartier volgde dan toch de 1-0. Odjidja leed dom balverlies, Bruno bediende Kakoullis en die deed de rest. De opdracht voor Gent werd zo nog wat moeilijker. Dat tegendoelpunt leek de Gentenaars ook wel wakker te schudden.

Het offensiefje ging gepaard met een paar kansen. Odjidja wilde wat goedmaken en zette Kums op weg naar doel. Diens lobje kwam er niet echt uit. In de herneming kon ook Cuypers niet afwerken. Net op het moment dat Gent voet aan de grond kreeg, nam Omonia alle spanning weg.

De Gentse defensie stond weer op wankele benen, net als in de heenmatch. Het één-tweetje tussen Bruno en Charalambous leidde de 2-0 in, met laatstgenoemde als afwerker. Bij de rust stond het dus al vast: geen Europa League voor Gent, wél Conference League. Het enige wat de bezoekers nog restte, was een eervolle tweede periode spelen.

De ploeg van Vanhaezebrouck had zo ook wel zijn mogelijkheden, maar Nicosia was gevaarlijker. Roef hield, met de voet, Lecjaks van de 3-0 en deed later hetzelfde bij een uithaal uit een scherpe hoek van Barker. Van een nog ruimere nederlaag bleven de Buffalo's dus gespaard. Twee keer 2-0 tegen een Cypriotische ploeg is al zwaar genoeg.