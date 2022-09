De Bruyne schittert weer tegen Wales, maar voor groepswinst zullen ze echt moeten stunten

De Rode Duivels hebben hun voorlaatste duel in de Nations League-groep gewonnen van Wales. Ze leken op weg naar een vlotte zege nadat De Bruyne met een goal en een assist hen aan 2-0 hielp, maar Wales reageerde in de tweede helft. Groepswinst halen zondag tegen Nederland wordt heel moeilijk.

Kevin De Bruyne weet dat hij nog een lang en zwaar seizoen voor de boeg heeft. Het zou ons niet verwonderen dat de regisseur van de Rode Duivels in de kleedkamer gezegd had: 'Mannen, we gaan dat hier rap proberen klaren en daarna de handrem erop hé."

KDB schittert

Die eerste helft van KDB was weer dik in orde hoor. Na tien minuten scoorde hij zelf en een tiental minuten voor rust bood hij Batshuayi de 2-0 op een presenteerblaadje aan. Hij dwong zelf ook nog drie grote kansen af en had Hazard ook nog een goaltje willen serveren, maar die zag zijn schot gestuit. Wales kwam er amper aan te pas.

Debast stond rechts in de verdediging en viel allesbehalve uit de toon. Lefgozertje! Rugnummer 4 - Kompany weet u wel - zal ook wel geen toeval geweest zijn. De bal ging vlotjes van voet tot voet. Een geduldige opbouw, technische hoogstandjes en diepgang op de momenten wanneer het moest. Wales stond erbij en keek ernaar. Tot ze toch eens een bal hoog in de zestien konden pompen en Moore Debast dan toch kon aftroeven met een rake kopbal. Te zwaar en te groot voor de 18-jarige.

Mission Impossible

De Welshmen leken echter vleugels gekregen te hebben. De verdediging werd aangescherpt en de counters gingen feller en met meer vertrouwen richting Courtois. De doelman had in de tweede helft een hoop meer werk dan in de eerste. En de Belgen hadden het zelf moeilijk om kansen te creëren. Een strafschop op De Bruyne werd wel teniet gedaan na tussenkomst van de VAR. Roberto Martinez kreeg in de slotfase zelfs nog rood voor spelbederf toen hij de bal wegsmeet voor een inworp.

Aangezien Nederland met 2-0 won van Polen staat België voor een heel moeilijke - quasi onmogelijke - taak om zondag in de ArenA met drie goals verschil te winnen van de noorderburen. Dan zullen ze moeten uitblinken zoals nooit tervoren...